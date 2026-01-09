スカイマークは、札幌/千歳〜茨城・名古屋/中部・神戸線で3月に臨時便の運航を決めた。

運航便数は、札幌/千歳〜名古屋/中部線が8便、札幌/千歳〜茨城線が6便、神戸〜札幌/千歳線が4便の計18便。機材はボーイング737-800型機を使用する。

これにより運航日には、札幌/千歳〜茨城線は1日最大4往復、札幌/千歳〜名古屋/中部線は1日3往復、札幌/千歳〜神戸線は1日最大6往復を運航することになる。航空券の発売は1月9日午前11時から開始している。

■ダイヤ

SKY990 札幌/千歳（08：20）〜茨城（09：50）／3月15日・16日

SKY994 札幌/千歳（17：40）〜茨城（19：05）／3月15日

SKY991 茨城（10：30）〜札幌/千歳（11：55）／3月15日・16日

SKY995 茨城（19：45）〜札幌/千歳（21：10）／3月15日

SKY962 札幌/千歳（11：30）〜名古屋/中部（13：25）／3月13日・14日

SKY964 札幌/千歳（12：45）〜名古屋/中部（14：40）／3月15日・16日

SKY963 名古屋/中部（14：00）〜札幌/千歳（15：45）／3月13日・14日

SKY965 名古屋/中部（15：20）〜札幌/千歳（17：05）／3月15日・16日

SKY941 神戸（09：00）〜札幌/千歳（10：50）／3月13日・14日

SKY945 神戸（19：20）〜札幌/千歳（21：05）／3月13日

SKY942 札幌/千歳（16：25）〜神戸（18：30）／3月13日