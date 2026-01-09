王者の確信が上回った60分――濃密なブレイクダウン合戦を制した桐蔭学園が京都成章の執念を退け3連覇【高校ラグビー決勝】

桐蔭学園は長尾らのトライで京都成章を下した(C)産経新聞社

第105回全国高校ラグビー大会の決勝が1月7日に、神奈川代表の桐蔭学園と京都代表の京都成章の間で行われ、36-15で桐蔭学園が勝利した。桐蔭学園は通算6回目の優勝で103回大会からの連覇を3に伸ばした。京都成章は100回大会以来2度目の決勝進出だったが、その時と同じ桐蔭学園に初優勝を阻まれた。

【関連記事】伝統の早明戦が頂上決戦に 制すのはタテの明治か、ヨコの早稲田か

決勝戦にふさわしい、息詰まる熱戦だった。「ピラニアタックル」の異名を持つ京都成章の強力ディフェンスと、正確無比なラックでボールを保持し続ける桐蔭学園。両チームともに一歩も引かない濃密なブレイクダウンが60分間展開され続けた。

キックオフから10数分は桐蔭が敵陣内で攻め続ける展開だったが、京都成章は持ち前の粘り強いタックルと密集参加プレーヤーの素早いリロードで凌ぎきった。そして14分過ぎにはマイボールラインアウトからの展開で一気にトライを奪って先制した。高校日本代表候補の森岡悠良、郄萩誠人の両CTBを囮にし、本来ならファーストレシーバーとなるSO岡元聡志がエキストラマンとなって大幅にゲイン、最後はWTB篠颯太郎が仕留めるという見事なサインプレーだった。

押しに押していながら、一発のチャンスでトライを取られてしまった桐蔭だったが、全くめげていなかった。京都成章のしぶといディフェンスには手を焼いていたものの、決して自分たちの攻撃が封じ込められていたわけではなく、わずかではあったがブレイクダウンでは優勢さを保っていた。

このまま自分たちのプレーを続けていれば必ずチャンスは訪れるとの確信があったようだ。大阪桐蔭との準決勝で、ロスタイムに入ってから、強力でミスのないピック＆ゴーを繰り返して逆転勝ちを収めた経験がもたらした確信だったのだろう。リスタート後も徒に焦って一か八かのリスクの高いプレーに走ることなく、自分たちの強みである接点でのコンテストに注力し、確実に前進して敵トライラインに迫り、数的有利を作り出して、FB曽我大和がトライを奪ってすぐさま試合を振り出しに戻した。前半はこのまま5-5で終了。