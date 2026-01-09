メッシが告白した現役引退後の計画　全てを手にした天才の“今後”とは？「監督を目指すのもいいけど、僕は向いてない」

2022年カタールW杯で世界の頂点に立ち、栄冠を掴んだメッシ(C)Getty Images

選手として“全て”を手にした男は、引退後の人生をどのように描いているのか。誰もが気になる計画の一端が、他でもない本人から明らかになった。

現地時間1月7日、アルゼンチンのYouTube番組『LUZU TV』に出演したリオネル・メッシは、「次に何が来るのか、先を見据えるのが好きなんだ。ビジネスの世界が好きだし、学び続けたい」と告白。現役引退後にクラブチームのオーナーになるというおぼろげな計画を語った。

メッシにとっての“その時”は間違いなく迫っている。現在38歳のアルゼンチン代表FWは、2004年にバルセロナでプロデビューを飾って以来、キャリア22年目。当時は想像もできなかったアメリカの“楽園都市”マイアミ（インテル・マイアミ）でのプレーを続ける天才に極端な衰えは見られないが、「物事を違う角度から見ることもできるようになった」と明かすように、以前よりも引退の可能性が高まっているのは言うまでもない。

では、彼は引退後に何をやりたいのか。現役中にワールドカップやバロンドールといったあらゆる栄冠を掴んだメッシは、「自分が指導者に向いているとは思わないよ」と吐露。その上で、自身の描く青写真を打ち明けた。