朝晩の寒暖差の影響や花粉による眠りの妨げで睡眠の質が低下しやすい春は、身体の不調を感じやすい時期。心身の疲労を癒やし、睡眠の質を高めるためには、朝日をしっかりと浴び、適度な運動で身体のリズムを調えることが重要といわれている。

各施設が独創的なテーマで、圧倒的非日常を提供する「星のや」。海に抱かれる沖縄ラグジュアリーの最高峰「星のや沖縄」では、3月1日〜6月30日の間、避粉地沖縄で自然と時間の流れに身をゆだね、快適な眠りを味わうスリープツーリズム「うりずん（沖縄の言葉で冬が終わり、大地に潤いが増してくる時期のこと。「潤い初め（うるおいぞめ）」が語源とされる）調眠滞在」を提供する。スギやヒノキの花粉がなく（参考資料「林野庁」スギ・ヒノキ林に関するデータ）、1年で最も過ごしやすい沖縄の春。自然の中でしっかりと身体を動かしたあとは、良質な眠りに大切とされる栄養素を取り入れた食事とスパトリートメントで心身ともにほぐし、夏の暑さに向けて身体を慣らしていくウェルネスプログラムとなっている。



左：夕日とともに海辺で乗馬体験、右：インフィニティプールで行うエクササイズ

春の不調で乱れやすい睡眠のリズムを、適度な運動や太陽の光を浴びることで調える。日中の屋外で光を多く浴びながら、花粉を気にせず適度な運動を行うことで、夜間のメラトニン分泌を促し、快適な眠りへと誘う環境を整える（参考資料「厚生労働省」健康づくりのための睡眠ガイド2023）。起床後の朝日浴で、全身に光を浴び、体内リズムをリセット。滞在中に行う乗馬体験やアクアティックエクササイズは、全身の筋肉をバランスよく使い、冬の寒さで固まった身体をほぐすだけでなく、汗をかくことで夏の時期に向けて身体を慣らす。



左：自然に包まれながらのスパトリートメント、右：就寝前のリラックスタイム

上質な睡眠には、身体をあたためたり、リラックスをすることが大切。星のや沖縄のスパトリートメント「月」では、月桃の香りと肌触りが心地よい「月桃玉」で睡眠前の身体をほぐす。さらに、滞在中のパジャマには、着ることで血行促進作用が働き、筋肉のコリや冷えの改善に効果のあるセルフメディケーションウェア（一般医療機器「Resona Bio」長年の研究開発を経て誕生したレゾナウェア技術を用いて、血行促進作用の最大化を目指す日本発のアパレルブランド。分子レベルの働きによって、分子間摩擦熱を発生させ、末梢血管の組織血流量を増大させる原理に基づく）を用意した。睡眠の前後には、施設の庭で採取したハーブで作るオリジナルハーブティーで、快適な眠りと爽やかな目覚めを迎えられる。



左：沖縄の食文化を感じる琉球朝食、右：植物性の食材をたっぷり味わう客室での夕食

滞在スケジュールにあわせた食事は、良質な眠りに導くといわれる、栄養素を含む食材を盛り込んだ。朝は、睡眠を促すメラトニンを生成するトリプトファンやマグネシウムを含む「カツオ」や「昆布」を使った琉球朝食。夜には、上質なたんぱく質である「豆腐」や食物繊維豊富な「アーサ（あおさ）」を摂り入れ、消化に良く身体を温める「ゆし豆腐の鍋」を提供する。快適な睡眠へと導く栄養素を知ることで、いつもの暮らしへ繋げる（参考資料 KAKEN「日常生活における受光履歴とトリプトファンの食事摂取が睡眠に及ぼす影響」、文部科学省「日本食品標準成分表2015年版（七訂）」、「日本食品標準成分表（八訂）増補2023年」）。