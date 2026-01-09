松屋フーズは、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」において、1月14日午前5時から、午前5時〜午前11時の朝食メニューとして「北海道産鮭の粗ほぐし玉子かけごはん」を販売する。



「北海道産鮭の粗ほぐし玉子かけごはん」

松屋のモーニングに、朝のひと時を彩る新メニューが登場する。丁寧にほぐした北海道産鮭の旨味広がる「北海道産鮭の粗ほぐし」はふっくらと炊き上げたごはんと相性抜群となっている。玉子を絡めることで、鮭の程よい塩気と玉子のまろやかなコクが絶妙に溶け合い、朝から至福の味わいを楽しめる。シンプルだからこそ、素材の良さが際立つ自慢の一杯となっている。玉子は「生玉子」と「半熟玉子」の2種類から、選べる小鉢は、定番の「ミニ牛皿」や「納豆」、「とろろ」、「冷奴」の4種類から選べる。好みに合わせて、一日のはじまりにぴったりなこだわりのモーニングメニューをぜひ賞味してほしい考え。

［小売価格］

北海道産鮭の粗ほぐし玉子かけごはんミニ牛皿：480円

北海道産鮭の粗ほぐし玉子かけごはん納豆：480円

北海道産鮭の粗ほぐし玉子かけごはんとろろ：480円

北海道産鮭の粗ほぐし玉子かけごはん冷奴：480円

単品北海道産鮭の粗ほぐし：130円

（すべて税込）

※午前5時から午前11時の朝食限定メニュー。「単品北海道産鮭の粗ほぐし」は、終日販売する

※「単品北海道産鮭の粗ほぐし」のみ持ち帰り可能

［発売日］1月14日（火）

松屋フーズ＝https://www.matsuyafoods.co.jp