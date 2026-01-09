『ごくせん』が全巻100円！ 集英社創業100周年記念キャンペーンでセールが1月9日より開始
株式会社ドワンゴは、総合電子書籍ストア「BOOK☆WALKER」にて、1月9日（金）より『ごくせん』（森本梢子/集英社）の、電子コミックス全巻100円セールを開催する。同セールは、株式会社集英社が、2026年8月8日（土）をもって創業100周年を迎えるにあたり開催する、記念キャンペーンに連動したもの。
この記事の画像を見る
キャンペーン期間は1月9日（金）〜1月22日（木）。『ごくせん』（森本梢子）の電子書籍全15巻が、1冊あたり100円（税込）となる。
泣く子も黙る仁侠集団「黒田組」の四代目として生まれ育った山口久美子。ところが選んだ稼業（？）は、なんと学校の先生!? しかも赴任先は絶滅寸前とも言えるような“つっぱり高校生”、つまり不良が集う悪名高き男子高校の「白金（しろきん）学院高校」。本作は、ワケあり新米教師がワケありな男子高校に赴任し、騒動が巻き起こる極道＆先生の爆笑ミスマッチ・コメディーだ。
ちなみに『ごくせん』は主演の山口久美子を仲間由紀恵が、白金学院高校生徒の沢田慎を嵐の松本潤が演じ第3シリーズまでドラマ化され社会現象にもなったヒット作だ。そのため、ドラマで見たことがある人も多いのではないだろうか。このめったにない記念イヤーキャンペーンを機に、原作コミックスもぜひ楽しんでみてほしい。
この記事の画像を見る
キャンペーン期間は1月9日（金）〜1月22日（木）。『ごくせん』（森本梢子）の電子書籍全15巻が、1冊あたり100円（税込）となる。
ちなみに『ごくせん』は主演の山口久美子を仲間由紀恵が、白金学院高校生徒の沢田慎を嵐の松本潤が演じ第3シリーズまでドラマ化され社会現象にもなったヒット作だ。そのため、ドラマで見たことがある人も多いのではないだろうか。このめったにない記念イヤーキャンペーンを機に、原作コミックスもぜひ楽しんでみてほしい。