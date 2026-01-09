病気で亡くなった夫を想いながら食べる食事……レモンシャーベットに込めた想い【著者インタビュー】
社交的なキッチン担当・木暮千景（こぐれちかげ）と、人見知りな接客担当・照巳（てるみ）。正反対な姉弟が営む喫茶店「こかげ」は、大切な誰かを喪った人が行き着く、ちょっと不思議なお店だった。そこにやってきたのは夫を喪った妻、愛猫を亡くした女性……。彼女たちが抱えた喪失感を、ふたりは「弔いごはん」で晴らしていく。
誰かを喪うことと食事をテーマにした漫画『木暮姉弟のとむらい喫茶』（うおやま/新潮社）。著者であるうおやまさんはどんな思いを抱え、作品を紡いでいったのか？ 作品制作の裏話を聞いた。
うおやまさん（以下、うおやま）：親が病気の時に、情報を得るために闘病中の方のブログをよく読んでいました。その時に食事をとるのが難しい方はかき氷やガリガリ君などが食べやすいと書かれていたのを読んだんです。そこからかき氷に似たシャーベットを採用しました。
――病気で食欲がない夫はハンバーグを注文しますが、なかなか食べることができません。そんな中、ハンバーグが残っているタイミングでデザートとしてレモンのシャーベットが運ばれます。これは千景の判断なのかなと思ったのですが、裏設定はありますか？
うおやま：これは意外と照巳の判断という設定です。夫がハンバーグを食べられないのを見て、「食べられるシャーベットを出してあげられないか」と千景に相談したんだと思います。
取材・文＝原智香