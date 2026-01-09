À¼Í¥¡¦ÍªÌÚÊË¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥Ü¥¤¥¹¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø¤¦¤Á¤ÎÇ¤¬¤Þ¤¿ÊÑ¤Ê¤³¤È¤·¤Æ¤ë¡£¡Ù¤¬¸ø³«¡ª Ç¤È¿¨¤ì¹ç¤¦ÉÁ¼Ì¤Ë¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ï¤«¤ë¡Á¡ª¡×
¤³¤Îµ»ö¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë
¡¡TV¥¢¥Ë¥á¡ØËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡Ù¼¯ÌÜ¤Þ¤É¤«Ìò¡¢¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡ÙÇÇÌò¤Ê¤É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¤Ç³èÌö¤¹¤ëÀ¼Í¥¡¦ÍªÌÚÊË¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥Ü¥¤¥¹¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø¤¦¤Á¤ÎÇ¤¬¤Þ¤¿ÊÑ¤Ê¤³¤È¤·¤Æ¤ë¡£¡Ù¡ÊÃø¡§Íñ»³¶Ì»Ò¡Ë¤¬¡¢ËÜÆüYouTube¡Ö¥¥ã¥é¤Í¤³¥³¥ß¥Ã¥¯¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¡Ê https://www.youtube.com/@chara-neko ¡Ë¤Ë¤ÆÌµÎÁ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤Î¥Ü¥¤¥¹¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥Ö¥í¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãø¼Ô¤ÎÍñ»³¶Ì»Ò¤µ¤óÉ×ÉØ¤È¡¢»ô¤¤Ç¤¿¤Á¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¤«¤ï¤¤¤¯¥³¥ß¥«¥ë¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥Ü¥¤¥¹¥³¥ß¥Ã¥¯¤ÏÄê´üÅª¤Ë¹¹¿·¤¬¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¡£
Q.1¡¡¸¶ºî¤ÎÃø¼Ô¡¦Íñ»³¶Ì»Ò¤µ¤óÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤ß¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤è¤½¤Î¿Í¡¢¤è¤½¤ÎÇ¤Á¤ã¤ó¤Î¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤È¤Æ¤âÂ¾¿Í¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¿Æ¶á´¶¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ç¤Á¤ã¤ó¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¤ä¤Ï¤êÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª
Q.2¡¡ÍªÌÚ¤µ¤ó¤´¼«¿È¤âÇ¤¬Âç¹¥¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ ËÜºî¤Ç¶¦´¶¤Ç¤¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¶¦´¶¤Ç¤¤ëÅÀ¤À¤é¤±¤Ç¤·¤¿¡ª Æ°¤¤ä½¬À¡¢Ç¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¬¤«¤ê¹ç¤¨¤ë¤³¤È¤«¤éÍ½ÁÛ³°¤Î¤³¤È¤Þ¤Ç¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ï¤«¤ë¡Á¡ª ¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¤ªÊ¢¤Ë´é¤òËä¤á¤ë¤±¤É¤á¤Á¤ã¤«¤æ¤¤¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦µ¯¤³¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Q.3¡¡º£²ó¤Î±éµ»¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ç¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤ä¡¢¤¿¤ï¤à¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍªÌÚ¤µ¤ó¤¬¼ÂºÝ¤ËÇ¤ÈÀÜ¤¹¤ëºÝ¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤È»÷¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¤¦¤Á¤Î»Ò¤¿¤Á¤È¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¤ÎÃæ¤Ç»ä¤ÎÃæ¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿°ú¤½Ð¤·¤ÎÃæ¤«¤é¥Ü¥¥ã¥Ö¥é¥ê¡¼¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤Ã¤ÈÇ»ô¤¤¤µ¤ó¡¢Ç¹¥¤¤µ¤ó¤¬Â¿¤¯¿¨¤ì¤ëºîÉÊ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿Í´ÖÂ¦¤ÎÈ¿±þ¤â¤¢¤ë¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¶¦´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q.4¡¡ºÇ¸å¤Ë¤³¤Îµ»ö¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¡¹¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÈÑ¤ï¤·¤µ¤µ¤¨°¦¤ª¤·¤¤¡¢²ÈÂ²¤Îº¬¸»¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÇ¤È¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¤¬¡¢¾þ¤é¤ºÉÁ¤«¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£Ç¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤äÇ¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ë¤â¡¢Ç¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤ÆÄº¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¡ÍªÌÚÊË¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¡Ø¤¦¤Á¤ÎÇ¤¬¤Þ¤¿ÊÑ¤Ê¤³¤È¤·¤Æ¤ë¡£¡Ù¤Î¥Ü¥¤¥¹¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ï¡¢YouTube¤ÇÂè1²ó¤¬¸ø³«Ãæ¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤ÆÍß¤·¤¤¡£
¢§ÍªÌÚÊË
3·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£
¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ë¡¢¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ¥Ù¥¹¥È¥¦¥¤¥Ã¥·¥å¡Ù¥¢¥¤¥ê¥¹Ìò¡¢¡ØËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡Ù¼¯ÌÜ¤Þ¤É¤«Ìò¡¢¡ØÍÅ²ø¥¦¥©¥Ã¥Á¡ÙÈþ¶õ°ðÊæÌò¡¢¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù³¿¿áÇß±«Ìò¡¢¡Ø¥Ò¡¼¥ê¥ó¥°¤Ã¤É♥¥×¥ê¥¥å¥¢¡Ù¥¥å¥¢¥°¥ì¡¼¥¹/²Ö»û¤Î¤É¤«Ìò¡¢¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡ÙÇÇÌò¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£