『ハイキュー‼』×SVリーグ コラボ連載vol.2（19）

東京グレートベアーズ 今橋祐希 後編

（前編：東京GBの今橋祐希が語るイップスに悩んだ日々 再びバレーを「楽しむ」きっかけになった父との電話＞＞）



Q１、監督目線で『ハイキュー‼』のベストメンバーを選ぶなら？

【オポジット】

牛島若利（白鳥沢学園高校）

【アウトサイドヒッター】

木兎光太郎（梟谷学園高校）、ブラジルから帰ってきたあとの日向翔陽（烏野高校）

【ミドルブロッカー】

昼神幸郎（鴎台高校）、灰羽リエーフ（音駒高校）

【セッター】

宮侑（稲荷崎高校）

【リベロ】

夜久衛輔（音駒高校）

「ウシワカ（牛島）は、ボコボコとスパイクを打ってくれそうですね。僕は、東京グレートベアーズでは日本人オポと組んだことがないんですが、彼のような選手とやってみたいです。宮浦選手に似ていますね。モデルにしたんじゃないかっていうくらいに（笑）。

楽しいチームを作りたいので、サイドは木兎。セッターから見てもすごくいいスパイカーです。もうひとりは、ブラジル帰りの日向。パスもディフェンスもできるし、何でもできるようになったので。

ミドルは昼神ですかね。中学時代、星海（光来）に『バレー あんま好きじゃないや』と洩らした時に、『じゃあ やめればいいんじゃね？ 別に死なねぇ』と言われて視界が開けるところは、自分にも重なりました。そこまで追いつめられるなら、やめたほうがいいなって。リエーフは、昼神とのバランスを考えて。

セッターは宮侑。一番好きなキャラです。影山（飛雄）も好きですけど、侑だったらウシワカにもガンガン喋りかけて信頼関係を作れそう。リベロは夜久。ディグやレセプションの精度が高いし、リエーフとの相性もよさそう。テンション的には西谷（夕）もいいけど、楽しませる担当は宮侑で！」

Q２、教訓となった、共感した場面や言葉は？

「宮侑が好きな理由は、『アンダーは腕２本 オーバーは指10本 よりいっぱいのモンで支えたんねん』っていう考え方です。オーバーハンドにこだわりますが、そのほうがスパイカーが助かるのは間違いない。正直なところ、時にはアンダーでいいですけどね（笑）。高校生ながら、そこを理解してプレーしていることに感動しました」

Q３、作中の個人的ベストゲームと、その理由は？

春高バレーでの烏野高校vs音駒高校

「影山が日向にオープントスを上げる場面がありますよね？ セッターとしては、その選択はしづらいんです。ミドルにハイボールを上げるのはリスクがあるので。相手のブロックが真ん中に集まるし、打つコースは広いけど、止められた時にボールがコート外に出ることも少ない。それでも、スパイカーのためにリスクがある選択をするって、すごいなと思います」

【プロフィール】

今橋祐希（いまはし・ゆうき）

所属：東京グレートベアーズ

2000年12月25日生まれ、福岡県出身。182cm・セッター。小学校でバレーを始め、中学時代にはJOC（ジュニアオリンピックカップ）に出場する代表メンバーに選ばれた。九州産業大学付属九州産業高校を経て、青山学院大学に進学。2022年の関東大学秋季リーグ２部で準優勝に貢献し、自身はセッター賞を受賞した。卒業後の2023年に東京グレートベアーズに入団。2025年には日本代表に初選出された。