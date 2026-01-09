NPBÄÌ»»18Ç¯¤ÎÇ½¸«ÆÆ»Ë»á¡¡¿·¿ÍÁª¼ê¤òÁ°¤ËàÇ®·ì¶µ¼¼á¡ÖÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤À¤³¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¸½ºß¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ëÇ½¸«ÆÆ»Ë»á¡Ê£´£¶¡Ë¤¬£¹Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿£Î£Ð£Â¿·¿ÍÁª¼ê¸¦½¤²ñ¤ËÆÃÊÌ¹Ö»Õ¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¡£ËÁÆ¬¤«¤éÁá¤¯¤â¡ÖÀè¤Ë¸À¤Ã¤È¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¥×¥íÌîµå¤Ï¡ËÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤À¤³¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ç½¸«»á¤Ï£²£°£°£´Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¼«Í³ÏÈ¤Çºå¿À¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¡¢£±£¶Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¡££²£±Ç¯¤Ë¤ÏÅê¼ê¥³¡¼¥Á·óÇ¤¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¡¢ÄÌ»»£±£¸Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë£´£³ºÐ¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¡£
¡¡£²£µºÐ¤Ç¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤«¤é¥×¥íÌîµå¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀÆ±»á¡£Åö»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀµÄ¾£µÇ¯¤Ç¤â¤¦½ª¤ï¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡££µÇ¯¤Ç½ª¤ï¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¼«Ê¬¤¬»×¤Ã¤Æ¤ë¤è¤êÊÉ¤Ï¹â¤¯¡¢ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡×¤È·ãÇò¡£¼ã¤¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤¬¤â¤·¥×¥í¡ÊÌîµå¡Ë¤ÎÀ¤³¦¤Ç½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢²ù¤¤¤Ê¤¯½ª¤ï¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Èó¾ï¤ËÂç»ö¡£¡Ø¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤ì¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¾¯¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È½õ¸À¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¡Ê¥×¥í¡Ë£±Ç¯ÌÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¤¤¦¤È¼ºÇÔ¤Ïµö¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤â¤Î¤µ¤¨½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÁ´Á³¥ª¥Ã¥±¡¼¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¤Ï³§¤µ¤ó¤ËÍ±Í½¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Î½àÈ÷´ü´Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÉ¬¤º½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤º¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤òÀâ¤¤¤¿¡£