この記事は「ギズモード・タイムマシン」──すこし前の今日って、何があったんだろう？未来から観察してみたら、懐かしさだけでなく、意外な発見だってあるかもしれません。

2018年1月9日、「Amazonが複合現実を映し出す『魔法の鏡』の特許を申請。服だけでなく場所まで着せ替え可能に？」という記事を掲載しました。

この記事では、当時のAmazonが「仮想の風景と仮想の衣服を重ねて表示させる魔法のような鏡の技術の特許を申請した」ということを報じています。

8年前はAmazonがカメラ付きデバイス「Echo Look」を投入し、アパレル界の覇権を狙っていた時期。VRやARへの期待も相まって「『魔法の鏡』を使って複合現実でさまざまな服を試着できる」という未来に胸を膨らませていた人もいるかもしれません。

でも約8年経った今、この鏡は家庭に普及したとは言いがたく、たいていの人はアナログに服を選んでいることでしょう。「Echo Look」自体もすでにサービスを終了しています。ショップなどの施設では、一部、バーチャルな試着を行なうことができる場所もありますが、一般的なアプローチとは言い難いのが現状です。

今読み返すと、ロマンは感じられるものの、「鏡」のような大掛かりなマシンは普及が難しいのではないかと考えさせられます。とはいえAmazonの野心的な試行錯誤の跡が、この「鏡」に刻まれているのもまた事実。こうした取り組みのひとつひとつが新たな革新の母となるのかもしれません。

今日の記事：Amazonが複合現実を映し出す｢魔法の鏡｣の特許を申請。服だけでなく場所まで着せ替え可能に？ 掲載日：2018年1月9日 著者：Doga

鏡に映る服装だけでなく、背景までバーチャルに。

ファッションチェックを主な用途としたAmazon Echoこと｢Echo Look｣。自分の服装を撮影することで、ファッションの専門家（と機械学習アルゴリズム）からのアドバイスをもらえるようになるというのが特徴の一つです。しかし、今後もしかしたら、このファッションチェックの機能が更にレベルアップするかもしれません。

GeekWireによると、Amazon（アマゾン）が、仮想の風景と仮想の衣服を重ねて表示させる魔法のような鏡の技術の特許を申請したようなんです。この鏡は、イメージを投影するディスプレイとイメージを反射する鏡を合わせたようなもので、カメラを通して得られるユーザーの3D映像データを元に、まるで着せ替え人形のように衣服だけでなく、自分の映る場所まで変えることができるんだとか。

複数のビジュアルイメージを重ね合わせた複合現実を映し出す鏡のような感じでしょうか。服装選びのときって、やっぱりその衣服を着る実際の場所で自分がどう見えているのか、という全体像が気になるもの。たとえば江ノ島のビーチで着ていた水着も、ハワイのビーチに行くときは何となく変えてみたくなりませんか？この魔法の鏡があれば、よりリアリティを持って服装の選択ができるようになるということでしょう。

そしてもちろんAmazonが作っているので、｢こんなのも似合いますよ！｣ってAmazonで取り扱う商品のオススメもしてくれるはず。また、専門家からもEcho Lookのときより具体性のあるファッションアドバイスを受けられそうですよね。ちょうど昨年Amazonは、似たような技術を持つBody Labsというスタートアップを買収していましたが、この鏡はまさにその技術を応用したものとなるのかもしれませんね。

まだ特許の段階ですので実際に製品化につながるかはわかりませんが、実現すればEcho Lookと何らかの形で連携していくことになるのではないでしょうか。

本日のテックな答え合わせ 予言的中度：★★ ロストテクノロジー度：★★★★ 再評価度：★★★