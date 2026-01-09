＜羽生結弦5カ月連続放送＞一挙放送SP

地元・宮城で行う4度目のアイスショー「東和薬品 presents 羽生結弦 notte stellata 2026」での再始動を昨年12月11日に発表し、待ち望んでいたファンを歓喜させた羽生結弦。2026シーズンへ向けた躍動に期待が膨らむ中、羽生本人の思い入れのある数字「1」にちなんで、1月11日(日)午前11時より＜羽生結弦5カ月連続放送＞一挙放送SPと題した特集の第1弾となる4作品がテレ朝チャンネル2にて放送される。

■プロスケーター・羽生結弦初の単独アイスショー「プロローグ」とその舞台裏に密着した特番を、未公開映像を交えてオンエア！

羽生結弦の進化の過程を紐解く必見の特集！＜羽生結弦5カ月連続放送＞一挙放送SP

最初にまず放送されるのが、プロスケーター・羽生結弦の"原点"ともいうべき、初の単独アイスショー「プロローグ」だ。

羽生自身が総合演出を担当し、タイトルから演技構成まで自ら考案したこのショーは、今までの競技人生を振り返りつつ、次のステージへの"序章(プロローグ)"がテーマ。自分の好きなジャンルや表現がふんだんに盛り込まれており、2018年の平昌五輪金メダルなどをはじめとする数々の栄光をもたらした「SEIMEI」といった歴代の名プログラムも披露。90分を1人で滑り切り、新たな挑戦の第1歩をリンクに刻み込んだ(今回の特集では「プロローグ」の千秋楽・八戸公演の初日を放送)。

また、そんな挑戦の裏側に迫った特別番組「羽生結弦アイスショー・プロローグ 独占！舞台裏密着SP」を続けて放送。「プロローグ」の3ヶ月にわたる準備期間や、緊迫感あふれるショーの舞台裏に密着。意外にもお茶目な姿が飛び出す一方、限界に挑むプロフェッショナルな表情まで、未公開映像を織り交ぜながら彼自身の努力する過程を映し出していく。テレビ初公開となるマルチカメラで捉えた演技も必見。プロジェクションマッピングと、羽生の表情を同時に楽しむことができる。

■羽生結弦が未知なる世界へと誘う"ICE STORY(アイスストーリー)"シリーズとは

続いてお目見えするのが、「プロローグ」、スケーター史上初の東京ドーム公演「『GIFT』 at Tokyo Dome」の成功を経て臨んだ、自身が企画・台本・出演・制作総指揮を務める"ICE STORY(アイスストーリー)"の第2弾「RE_PRAY」。

2023年11月から2024年4月にかけて埼玉・佐賀・横浜・宮城の全国4都市を巡り、全国各地の映画館でライブ・ビューイングまで行われたこの「RE_PRAY」ツアー(埼玉公演・第2日を放送)では、PerfumeやELEVENPLAYなどテクノロジーと身体表現を融合させたライブ演出で知られるMIKIKOが演出を担当。羽生自身の経験の中でも大きな要素だという"ゲーム"をモチーフに、生きていく中で人として根源から湧き上がる思いや願い、そして"祈り"をスケーティングとして形にした。

さらに2024年12月から2025年3月まで全国3都市で行われた"ICE STORY(アイスストーリー)"の第3弾「Echoes of Life」(千葉公演・DAY2を放送)では、これまでの自叙伝的な作品ではなく、初の"小説"を執筆し、オリジナルな物語を展開。羽生演じる主人公"Nova"が、さまざまな"音"と出会い、「わたしとは？」「命とは？」といった哲学的な問いを模索していく――人生の旅路や成長をテーマに据え、「生きる」ことの本質を問う物語を紡ぎあげ、プロスケーターとしてはもちろん、人間としても更なる深みを増した姿でファンを魅了した。

プロアスリートとして転向後も、フィギュアスケートを突き詰め、未知の領域へと挑み続けている羽生結弦。2026年という新たな年を迎え、再び歩み始めた今、これまでの革新的なアイスショーを通して進化の過程を振り返ってみたい。

文＝HOMINIS編集部

放送情報

＜羽生結弦5カ月連続放送＞一挙放送SP

羽生結弦アイスショー・プロローグ in HACHINOHE 初日

放送日時：2026年1月11日(日)11:00〜

羽生結弦アイスショー・プロローグ 独占！舞台裏密着SP

放送日時：2026年1月11日(日)13:00〜

Yuzuru Hanyu ICE STORY 2nd “RE_PRAY” TOUR 埼玉公演 第2日

放送日時：2026年1月11日(日)15:00〜

Yuzuru Hanyu ICE STORY 3rd “Echoes of Life” TOUR 千葉公演 DAY2

放送日時：2026年1月11日(日)17:00〜

チャンネル：テレ朝チャンネル2(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ