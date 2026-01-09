見た目以上に運転しやすい HVの効果は限定的

マイルド・ハイブリッドを得た、トヨタ・ハイラックス。太い低域トルクで、実は見た目から受ける印象以上に運転しやすい。2250kgの車重に203psの4気筒ディーゼルターボだから、興奮を誘う速さではないとしても。

ハイブリッドの効果は限定的。0-100km/h加速は10.7秒で、非ハイブリッドの2.8Lディーゼルと変わらず。2500rpmを超えると、ノイズや振動が目立ち始める。アクセルレスポンスの向上も、トヨタの主張ほど明確とはいえないだろう。



トヨタ・ハイラックス 2.8ディーゼル 48Vハイブリッド・インヴィンシブルX（英国仕様）

6速ATは変速時のダイレクト感が薄く、回転数の変化は1秒ほど遅れる。しかし、この柔らかな反応が、オフロードやトレーラーの牽引時に役に立つ。トルクコンバーターは、効果的に低域の力強さを高めてくれている。

ステアリングホイールの裏にはパドルがあり、マニュアルモードでギアを任意に選べる。必要に応じて、自動的にシフトダウンすることはあるが。10速ATが載るフォルクスワーゲン・アマロックは、高速巡航へ落ち着くまでの滑らかさで勝る。

遊び道具を積んだ方が乗り心地は快適

アイドリング・ストップ機能は優秀。軽くブレーキペダルを踏んだ状態ではエンジンは回ったままで、長めに停車する場面のように、強く踏むとスッと止まる。細かなことだが、扱いやすさに貢献することは間違いない。

オンロードでのマナーは、ラダーフレームとリーフスプリングの構成を考えれば良好。高速巡航時の乗り心地は、充分に快適といえる。



トヨタ・ハイラックス 2.8ディーゼル 48Vハイブリッド・インヴィンシブルX（英国仕様）

他方、荒れた路面では落ち着きを保てず、ツギハギの多い市街地でもユラユラと揺れが続く。荷台へ沢山の遊び道具を積んだ方が、快適になるだろう。トルクマネジメント機能が備わり、加減即時などのピッチングを抑えるそうだが、実感しにくかった。

ステアリングの反応は期待以上に機敏で、姿勢制御には締まりがあるものの、ボディロールは大きい。負荷が高まると、悪路前提のタイヤは堪えきれず、フロント側が先に外へ流れていく。

急勾配や深い窪みを驚くほど滑らかに

悪路性能は、本格的なオフローダーには及ばないとしても、ピックアップトラックとしては有能。約3mあるホイールベースや長いオーバーハングが、複雑な地形での障害になるはず。フロントデフも、ロックはできない。

それでも、ディーゼルエンジンはトルクフル。ローレンジギアを備え、最低地上高と最大渡河水深に優れ、困難な悪路へ立ち向かえる。オールテレーンタイヤが未舗装の路面を捉え、急勾配や深い水たまりを、驚くほど滑らかに走破してみせる。



トヨタ・ハイラックス 2.8ディーゼル 48Vハイブリッド・インヴィンシブルX（英国仕様）

アクセルペダルは、ローレンジを配慮した反応で、速度管理も容易。トラクション・コントロールとダウンヒルアシスト・コントロールも、良く機能していた。

車内ノイズは、ピックアップトラックとしては小さめ。巡航時はエンジン音が穏やかになり、大きなドアミラーが発する風切り音も控えめだからだろう。燃費は、高速道路を定速で流して11.5km/Lを達成してみせた。

安定の頼もしさは揺るがない強み

マイルド・ハイブリッドを得た、ハイラックス。オンロードでのマナーは、SUVだけでなく、アマロックなどの競合に届いてはいない。また、ハイブリッドの効果は限定的で、従来のディーゼルエンジンでも、日常的な充足感に大きな違いはなさそうだ。

それでも、安定の頼もしさは揺るがないアドバンテージといえる。巡航時の快適性は悪くなく、優れた悪路性能を備え、燃費も良好。王道的なパッケージングで、耐久性は間違いないはず。1年を通じて、確かな相棒になることは明らかだ。



トヨタ・ハイラックス 2.8ディーゼル 48Vハイブリッド・インヴィンシブルX（英国仕様）

◯：乗りやすくタフ 優れた燃費に納得の価格 オールテレーンタイヤを履き、オフローダーに匹敵する悪路性能

△：マイルド・ハイブリッドの効果は限定的 洗練度ではライバルが勝る

トヨタ・ハイラックス 2.8ディーゼル 48Vハイブリッド・インヴィンシブルX（英国仕様）のスペック

英国価格：4万1526ポンド（約847万円）

全長：5325mm

全幅：1855mm

全高：1815mm

最高速度：175km/h

0-100km/h加速：10.7秒

燃費：10.7km/L

CO2排出量：242g/km

車両重量：2250kg

パワートレイン：直列4気筒2755cc ターボチャージャー＋ISG

使用燃料：軽油

最高出力：203ps/3000-3400rpm

最大トルク：50.7kg-m/1600-2800rpm

ギアボックス：6速オートマティック／四輪駆動