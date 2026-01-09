山下本気うどんに『麻辣湯うどん』登場 麻辣×こだわりの出汁で“初心者”でも楽しめる一杯
ガーデンが運営する、「山下本気うどん」は、13日から2月28日の期間限定で『麻辣湯うどん』『鶏天麻辣カルボうどん』を販売する。昨年大ブームとなった麻辣湯を、寒さ厳しい季節に温まる一品として堪能できる。
【動画】山下本気うどんのメニューを堪能する相葉雅紀ら
「麻辣湯」は、専門店の出店が増えており若者を中心に人気を集め、多くのメディアやSNSに取り上げられた。数十種類のトッピングを選べる楽しさや「薬膳スープ」のヘルシーさが人気の秘密となっており、若い女性を中心に支持を集めている。
今回のメニューは、麻辣と同店こだわりの出汁やカルボナーラを組み合わせた一杯。麻辣湯を食べたことがない人も食べやすい一杯となっている。
■商品概要
『麻辣湯うどん』（税込1280円〜）
香辛料と出汁が調和した、香り豊かな逸品。辛味の奥に感じる旨味とコクを楽しめる。
『鶏天麻辣カルボうどん』（税込1280円〜）
カルボナーラに、香り高い麻辣のアクセント。揚げたての鶏天が旨味を引き立てる、ぜいたくな一杯。
