伊藤桃々プロデュースRosem新作♡あざと可愛いランジェリー登場

Z世代から圧倒的な支持を集めるモデル・タレント伊藤桃々さんがプロデュースするランジェリーブランド「Rosem」から、新作ランジェリーが登場します。2026年1月8日(木)19時より、公式オンラインストアにて販売開始。あざと可愛さと上質感を兼ね備えたデザインは、身にまとうだけで気分まで高めてくれそう。細部までこだわり抜かれた一着は、自分へのご褒美にもぴったりです♡

フローラルホワイトの魅力

価格：4,980円(税込)

フローラルホワイトは、研ぎ澄まされた美しさを感じさせるロマンティックなカラー。谷間の中央にはクロスコードデザインを採用し、さりげなく視線を惹きつけるアクセントに仕上げています。

ショーツのコード部分には、食い込みにくくやさしい肌あたりの凹凸デザインコードを使用。立体的なローズ刺繡が高級感を演出し、フルバックショーツとTバックショーツの2タイプを展開しています。

カラー：フローラルホワイト

サイズ：ブラA～Gカップ/アンダーバスト65～75、ショーツアンダー65はM(ヒップ87-95cm)、EFG75のみアンダー75はL(ヒップ92-100cm)

土屋鞄の新作♡上品ナイロンが魅力のルフープ2wayショルダー登場

甘く咲くローズピンク

価格：4,980円(税込)

ローズピンクは、ズルいほど甘いムードを纏える華やかな一色。バラ柄エンブレースの上に、チュールモチーフとケミカルモチーフを重ねることで、本物の花のような立体感を表現しています。

花の中心にはラインストーンをあしらい、動くたびに上品なきらめきをプラス。腰元はアシンメトリーなWコード仕様で、さりげない色っぽさも演出します。

カラー：ローズピンク

サイズ：ブラA～Gカップ/アンダーバスト65～75、ショーツアンダー65はM(ヒップ87-95cm)、EFG75のみアンダー75はL(ヒップ92-100cm)

あざと可愛いを味方に

伊藤桃々さんのこだわりが詰まったRosemの新作ランジェリーは、“かわいい”と“上質感”を同時に叶えてくれる特別な存在。身にまとうだけで気持ちまで前向きになれるデザインは、日常にも特別な日にも寄り添ってくれます。

新しい自分に出会いたいときこそ、ぜひチェックしてみてください♪