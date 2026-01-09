お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（44）が、9日に更新されたコンビのYouTubeチャンネル「かまいたちチャンネル」に出演。ギャンブルで「熱くなって」と失った金額を赤裸々に告白した。

相方の濱家から「競馬どうだったん？」と聞かれた山内は「負け！70万」と告白。「アホやん、もう」と濱家から笑われた。

「なんぼ取りに行って70万負けた？」と聞かれると、山内は「1000万」と即答。「1000万当たるように、3連単1・7万円とかで買って」と“特大アーチ”を狙ったものの撃沈したという。

さらに「動画も回さずに？」と聞かれると山内は「回してない。誰にも言ってない」と完全にプライベートでの勝負だったと回想。動画を回すことも「想像もできてなかった。熱くなって」とうなだれた。

「まあ、難しい…」とつぶやいた山内は「でも惜しくなかったから。全く体が熱くなってない」と振り返り、「惜しかったら“うわやって、もうた！”って火照るんやけど、惜しくなかったから。せいせいしている」と平然と言い放った。

「1回も予想のときに頭よぎってない馬が来たから、せいせいしている」と話すと濱家から「センスないやん。1回もよぎってない？」と笑われる始末。「出てたのも知らなかった馬が2着に来たから」という完敗だった。

実は普段はやならい濱家も周囲の熱にほだされ、15万円購入したと告白。「で、13万円バック」と、マイナス分は少しで済んだ。これには山内も「スゴいやん！」と驚いていた。