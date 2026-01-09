美川憲一、カジノで“2000円が1500万円”に！壮大な逆転劇にひろゆき絶句！
「じっくり聞いタロウ〜スター近況㊙報告〜」（毎週木曜深夜0時）。
1月8日（木）の放送は、「新ジャンルを開拓！今バズりまくっているYouTubeチャンネルSP」をお届け！
【動画】美川憲一、カジノで“2000円を1500万円”に！壮大な逆転劇にひろゆき絶句！
これまでのYouTubeは、YouTuberという「人」を見て楽しむことが主流だったが、高い企画性や作り込んだコンテンツ自体がバズる新たな時代に突入！ 今回は、これまでなかったジャンルに目を付けてバズった、新世代YouTubeチャンネルを紹介する。
ビッグダディをはじめ、テレビ番組では大家族密着バラエティがよく放送されているが、それを自分たちでYouTubeに投稿しているのが、登録者数約107万人（2026年1月現在）の「森ヶの日常」。
ありのままの姿が大ウケし、連続で100万回再生を記録！ ドタバタの絶えない日常、イスから落ちて股間を打って号泣する子ども、テンションの高い父などが話題になっている。
2チャンネルの開設者で歯に衣着せない物言いで人気のひろゆきが、有名人と生配信で視聴者の質問に答える「夜な夜な生配信！ひろゆきと有名人に…【質問ゼメナール】」。
テレビではあまり聞くことのできない、有名人の際どい発言が連発！ これまで、後藤真希、カズレーザー、あのちゃん、森永卓郎、投資家のテスタら豪華有名人が出演している。
美川憲一は、フィリピンでホテル代が払えないほどギャンブルで散財してしまった時の話を披露。カジノで会った人から食費代としてもらった2000円を、食事をせずにチンチロリンで一発勝負して8万円に！ さらに、それをもとにブラックジャックをして、1500万円勝ったそう。美川は「勝負っていい時はいいけど、落ちる時は落ちる。人生もそうじゃないですか」と語り、さすがのひろゆきも言葉を失っていた。
登録者数19万人のカップルチャンネル「ポチ田としんちゃん」。交際歴6年のカップルが、よくあるイチャイチャ動画とは一線を画し、喧嘩している姿も赤裸々に公開。
「クソが！ 見てんじゃねぇよ！ なんだよその目！」など、彼女の口の悪さが衝撃的で、ショート動画は軒並み200万回以上再生を記録している。
6人きょうだいの大家族チャンネル
ひろゆき×有名人 NGなし!?生配信
カップルの見てはいけない光景
