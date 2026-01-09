沖縄「ちいかわレストラン」2．13誕生！ 「日焼けシーサーのタコライス」など限定メニューも用意
ファミリーレストランをコンセプトにした常設のレストラン「ちいかわレストラン」の2店舗目が、2月13日（金）に、沖縄PARCO CITYにグランドオープンする。
【写真】無限の胃袋が欲しい 「ちいかわレストラン」沖縄限定メニュー一覧
■OPEN記念グッズはオンラインでも販売
2023年11月に池袋にオープンした「ちいかわレストラン」は、“ファミリーレストラン”をコンセプトに、オリジナルメニューや店内装飾を用意する常設のレストラン。
沖縄パルコシティ店では、入口でホール担当なちいかわとハチワレ、うさぎの二代目料理長が回転什器（じゅうき）の上からお出迎え。また入口左手には初代、二代目料理長の肖像も設置する。
レストランでは、池袋パルコ店でも提供中のグランドメニュー全8種のほか、「日焼けシーサーのタコライス」、ちいかわ、ハチワレ、うさぎを選んで注文できる「シュノーケルクリームソーダ」のほか、沖縄限定メニュー全6種も用意。
併設のグッズショップでは、「ちいかわレストラン」のオリジナルグッズを中心に取りそろえており、カフェ利用の有無にかかわらず買い物ができる。
沖縄PARCO CITY店OPEN記念グッズとして、アロハシャツを着たちいかわ、ハチワレ、うさぎ、シーサーがかわいい「ラウンドプレート」や、マーメード姿のちいかわ、ハチワレ、うさぎが描かれた「グラス」、「ジャガードボトルホルダー」が登場。
これらは、「ちいかわレストラン」沖縄PARCO CITY店のカフェ併設グッズショップで販売するほか、公式オンラインストア「ちいかわマーケット」でも発売される。
