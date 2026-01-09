¡Ö¤É¤Ã¤Á¤âÅ·ºÍ¤À¤È»×¤¦¡×¥¹¥ê¥à¿¿±ÉÅÄ¤¬àÆ±µéÀ¸á¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿ÍÌ¾Ì¡²è²È¤ËSNSÁûÁ³¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö½é¼ª¤Ç¤¹¡ª¡×
Æ±¤¸Ãæ³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤ÎàÅ·ºÍá
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¹¥ê¥à¥¯¥é¥Ö¡×¤Î¿¿±ÉÅÄ¸(²Æì¸©½Ð¿È)¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿àÃæ³Ø¹»¤ÎÆ±µéÀ¸á¤ËSNS¤ÇÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö·Ý¿Í¤ÎÁ°¤ÏÌ¡²è²È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È¤Î½ñ¤½Ð¤·¤Ç¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¼«É®¥¤¥é¥¹¥È¤òÈäÏª¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤Î²èÎÏ¤ÇÆ±µéÀ¸¤ÎÅç¤Ö¡¼¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£àÅç¤Ö¡¼á¤È¤Ï¡Ö¥È¥ê¥³¡×¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤ºî¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌ¡²è²È¤ÎÅçËÜ¸÷Ç¯(²Æì¸©½Ð¿È)¤Î¤³¤È¤Ç¡¢2¿Í¤¬Ãæ³Ø¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤·¤Þ¤Ö¡¼¤ÈÆ±µéÀ¸¡ª¡©¡×¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö½é¼ª¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤òÅÁ¤¨¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¡¢¿¿±ÉÅÄ¤Ï2¿Í¤¬ÊÂ¤ÖÂ´¶È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¡£¡ÖÆ±µéÀ¸¤ËÍÌ¾¿Í¤¬2¿Í¤â¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡×¡Ö¤É¤Ã¤Á¤âÅ·ºÍ¤À¤È»×¤¦¡×¡Ö·ãÀï»þÂå¤Î¥¸¥ã¥ó¥×ºî²È¤ËÄ©¤ó¤À²áµî¡×¤Ê¤É ¤Î À¼¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡Á°ÅÄ¤Ï2018Ç¯¤ÎX¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤â¡Ö1¿Í¤Ï¤ª¾Ð¤¤¤Ç¡¢1¿Í¤ÏÌ¡²è²È¤ÎÆ»¤Ë ¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤ÆÂ´¶È¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÈäÏª¤·Ãæ³Ø»þÂå¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£