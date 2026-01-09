年末から続く荒れた天気の影響で、酒田港と飛島を結ぶ定期船「とびしま」の欠航が続いています。

【写真を見る】「日に日に食料がなくなっていく」飛島の今 悪天候で定期便が17日連続欠航…島民同士で物資を融通し合うなどの”現状”を聞く（山形・酒田市）

きょうで、１７日連続の欠航と過去最長を更新し、島民の生活にも影響が出ています。

酒田市市民部 定期航路事業所 渡部剛 所長「本日、波浪注意報が出ていて定期船とびしまの運航基準に照らして欠航となった」

定期船「とびしま」は海上運送法により、風速１５メートル、波の高さが３メートル以上など荒れた天気の際に運航が制限されています。

定期船「とびしま」は先月２４日からきょうまでで１７日連続での欠航となっていて、記録が残る２０２１年の１６日を超えて過去最長です。

酒田市市民部 定期航路事業所 渡部剛 所長「天候が回復次第船が出せるように臨時便の出航も視野にいれて船員一同待機している」

■島民の暮らしに影響

物資輸送の役割も担う定期船の欠航は、島民の暮らしにも影響を及ぼしています。

診療所では医薬品が不足し、おととい酒田海上保安部がヘリコプターで医薬品を緊急搬送しました。

島内の状況について住民に話を聞きました。

■「日に日に食料がなくなっていく」

酒田市飛島地域おこし協力隊 服部帰蝶さん「日に日に食料がなくなっているのが目の前で見ていて分かる状況なので非常に辛い感じ」

地域おこし協力隊として飛島で暮らす服部さんです。

島内では各家庭での備蓄を補う目的で島の備蓄から定期的に食料などを配布しています。

食料品のほかトイレットペーパーなどの消耗品も不足していて、島民同士で物資を融通し合い生活しているということです。

酒田市飛島地域おこし協力隊 服部帰蝶さん「受け取る側も申し訳ないと思っている人も多いので身体的にはもちろん、精神的にも心苦しさがあるという面でも

辛いものがどんどん積もっていく」

島としての備蓄も十分とは言えないということで、先が見通せない状況が続く中、一度にたくさんの物資を運ぶことができる定期便の運航再開が待たれています。