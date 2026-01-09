“プロゴルフ新時代”へ！ 金田久美子、河本結らトップ選手12人出場の『TGXシリーズ』が開幕
9日、TGX GOLFが開催するハイブリッドeスポーツゴルフツアー『TGXシリーズ』が、文京区のIMMシアターで開幕した。同シリーズは、最新ゴルフシミュレーターを使用するチーム制の“プロトーナメント”で、キャプテン1名とプレーヤー2名の全6チームが参加。全国6地域の会場で行われる。
【写真】渋野日向子と原英莉花もTGXで戦っていた
記念すべき開幕マッチには、東京スターズ、大阪ノイズ、中部ガーディアンズ、北海道・東北ノーザンアイスの4チームが出場。河本結（東京)、金田久美子（大阪）、岩田寛、小平智（北海道・東北）ら12人のトップ選手がプレーする。試合はオープニングマッチ、第2マッチ、3位決定戦、決勝戦の4試合で構成される、5ホール・マッチプレー形式を採用。1〜3ホールは1対1の個人戦で、4〜5ホールはひとつのボールを交互に打ってプレーするチーム・オルタネート方式（フォアサム）となる。午後6時5分には東京−大阪による第1試合がスタート。この対戦が終わると、中部−北海道・東北の第2試合が行われる。それぞれの対戦の勝利チームが決勝に進み、敗者は3位決定戦に回る。各チームは、派手な照明とBGMが鳴り響く会場で、開幕戦優勝を目指していく。米国ではタイガー・ウッズ（米国）とローリー・マキロイ（北アイルランド）が提唱・創設した『TGL』の2年目のシーズンが行われている。また今月6日には2026年冬の開幕を目指し、その女子版となる『WTGL』が設立されたことも発表された。世界各地でプロゴルフ新時代への動きが加速している。【この日の出場選手】■東京スターズ河本結、臼井麗香、菅沼菜々■大阪ノイズ金田久美子、安田祐香、尾関彩美悠■中部ガーディアンズ清本美波、小木曽喬、與語優奈■北海道・東北ノーザンアイス岩田寛、小平智、木戸愛
<ゴルフ情報ALBA.Net>
『TGXシリーズ』ってなに？ 河本結、金田久美子、岩田寛らが参戦
ゴルフ新時代 TGXシリーズの開幕に金田久美子「こんな未来があるとは」
河本結さんが真っ赤なドレスに着替えました【写真】
小祝さくら、渋野日向子……一緒にお酒を飲みたい女子プロランキング
最高峰舞台1年目の戦いへ 原英莉花が2026年の誓い「たくさんの方に恩返しがしたい」
【写真】渋野日向子と原英莉花もTGXで戦っていた
記念すべき開幕マッチには、東京スターズ、大阪ノイズ、中部ガーディアンズ、北海道・東北ノーザンアイスの4チームが出場。河本結（東京)、金田久美子（大阪）、岩田寛、小平智（北海道・東北）ら12人のトップ選手がプレーする。試合はオープニングマッチ、第2マッチ、3位決定戦、決勝戦の4試合で構成される、5ホール・マッチプレー形式を採用。1〜3ホールは1対1の個人戦で、4〜5ホールはひとつのボールを交互に打ってプレーするチーム・オルタネート方式（フォアサム）となる。午後6時5分には東京−大阪による第1試合がスタート。この対戦が終わると、中部−北海道・東北の第2試合が行われる。それぞれの対戦の勝利チームが決勝に進み、敗者は3位決定戦に回る。各チームは、派手な照明とBGMが鳴り響く会場で、開幕戦優勝を目指していく。米国ではタイガー・ウッズ（米国）とローリー・マキロイ（北アイルランド）が提唱・創設した『TGL』の2年目のシーズンが行われている。また今月6日には2026年冬の開幕を目指し、その女子版となる『WTGL』が設立されたことも発表された。世界各地でプロゴルフ新時代への動きが加速している。【この日の出場選手】■東京スターズ河本結、臼井麗香、菅沼菜々■大阪ノイズ金田久美子、安田祐香、尾関彩美悠■中部ガーディアンズ清本美波、小木曽喬、與語優奈■北海道・東北ノーザンアイス岩田寛、小平智、木戸愛
<ゴルフ情報ALBA.Net>
『TGXシリーズ』ってなに？ 河本結、金田久美子、岩田寛らが参戦
ゴルフ新時代 TGXシリーズの開幕に金田久美子「こんな未来があるとは」
河本結さんが真っ赤なドレスに着替えました【写真】
小祝さくら、渋野日向子……一緒にお酒を飲みたい女子プロランキング
最高峰舞台1年目の戦いへ 原英莉花が2026年の誓い「たくさんの方に恩返しがしたい」