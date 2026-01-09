『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「イベント会社社長が“児童買春” GACKTさんファンクラブ運営も」についてお伝えします。

◇ ◇ ◇

不同意性交や児童買春・児童ポルノ禁止法違反などの疑いで逮捕されたこの男。

イベント会社「カケルエンターテイメント」社長の粟津彰容疑者、51歳。

ミュージシャン・GACKTさんのライブ制作やファンクラブの運営も行っている会社の社長です。

警視庁によりますと、去年7月、東京・新宿の歌舞伎町で15歳の少女に声をかけた粟津容疑者。

少女が16歳未満であることを知りながら、ホテルへ連れて行ったといいます。

そこで現金4万円を渡し…

粟津彰容疑者

「顔はAIで加工するから」

わいせつな行為をして撮影。アダルトビデオとして販売した疑いがもたれています。

粟津容疑者の自宅からは、制服のコスチュームや10代から20代とみられる女性とのわいせつ行為の撮影動画が1700点ほど見つかりました。

調べに対し…

粟津彰容疑者（51）

「アダルトビデオは私が監督兼男優をしていました。自分の性欲に負けてしまいました」

ただ...

「女の子は18歳という認識でした」

容疑を一部否認しているということです。