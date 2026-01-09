プロ野球12球団の投手が難攻不落“ターゲットピッチ”対決 船迫大雅、門別啓人、甲斐野央、達孝太ら挑む…『超プロ野球ULTRA』
プロ野球のスター選手たちが集結する、読売テレビ・日本テレビ系『大和地所スペシャル 超プロ野球ULTRA』が、11日に放送される（後2：00〜3：55 ※全国ネット）。
【写真多数】『超プロ野球ULTRA』セ・パ大熱戦の様子
プロ野球12球団のスター選手が大阪城ホールに集い、さまざまな競技に挑み栄冠を競う、恒例の特別番組。「12球団の対抗戦」から「セ・パのリーグ対抗戦」にリニューアルされる。
セ・リーグとパ・リーグの対抗戦。各チームから投手と野手の2選手がエントリーし、総勢24人が「ULTRAターゲットピッチ」「ULTRAパワフルバッティング」「ULTRAブレインバトル」「ULTRAダイヤモンドリレー」の4種目で対決。獲得した点数が多いリーグが優勝となる。
■競技：ULTRAターゲットピッチ
投手陣によるピッチング対決「ULTRAターゲットピッチ」は、右から左へ流れる的にボールを投げ、打ち抜く競技。だんだんと的の難易度が上がっていく中、10枚すべて打ち落とせばパーフェクト達成となる。巨人の船迫大雅には特別に、この競技をよく知る巨人のピッチャー・大勢からアドバイスのVTRが届く。前回は4枚しか射抜けなかったチームメイトからのメッセージに、船迫は「大勢を超えられるよう頑張ります」と意気込む。
阪神の門別啓人は、会場に大声援を送られ、期待を一身に受けるが「やめてください…」と自信なさげな様子。しかし、いざ競技がスタートすると的を1枚1枚着実に打ち落としていき、観客をどよめかせる。
3年連続出場中で、毎年つめ跡を残してきた球界のムードメーカー、西武・甲斐野央は、今年も前代未聞の暴走で会場を騒然とさせる。さらに、昨年NPB記録を打ち立てた日本ハム・達孝太も驚がくのピッチングを見せる。
これまで数多の超一流選手が挑むも、パーフェクトを達成したのは中日の柳裕也と高橋宏斗（※高＝はしごだか）、DeNAの石田裕太郎の3選手のみという難攻不落の名物競技。果たして、史上4人目となるパーフェクト達成者は現れるのか。そして今回は、得点を倍にできる「倍倍チャンス」を用意。チーム6人が同時に投球し、すべて的に当てることができたら得点が2倍になり、CANDY TUNEが喜びのダンスを披露する。
■番組概要
『大和地所スペシャル 超プロ野球 ULTRA』
放送日時：2026年1月11日（日）午後2時〜3時55分
読売テレビ・日本テレビ系全国ネット
出演
【MC】 爆笑問題（太田光、田中裕二）、鷲見玲奈
【競技解説】赤星憲広
【パネリスト】陣内智則、村重杏奈
【パ・リーグ監督】河合郁人、やす子
【セ・リーグ監督】バッテリィズ（エース、寺家）
【スペシャルゲスト】CANDY TUNE
バレーボール 高橋藍 ※高＝はしごだか（サントリーサンバーズ大阪） ※VTR出演
【パ・リーグ出場選手】（敬称略）
福岡ソフトバンクホークス： 岩井俊介・川村友斗 周東佑京（※VTR出演）
北海道日本ハムファイターズ：達孝太・清宮幸太郎
オリックス・バファローズ：九里亜蓮・福永奨 西川龍馬（※VTR出演）
東北楽天ゴールデンイーグルス：西垣雅矢・宗山塁
埼玉西武ライオンズ：甲斐野央・渡部聖弥
千葉ロッテマリーンズ： 高野脩汰・藤原恭大
【セ・リーグ出場選手】（敬称略）
阪神タイガース：門別啓人・高寺望夢（※高＝はしごだか） 中野拓夢（※VTR出演）
横浜DeNAベイスターズ：中川虎大・梶原昂希 牧秀悟（※VTR出演）
読売ジャイアンツ：船迫大雅・泉口友汰 丸佳浩（※トーク部分のみ）・大勢（※VTR出演）
中日ドラゴンズ： 松葉貴大・辻本倫太郎
広島東洋カープ：森浦大輔・小園海斗
東京ヤクルトスワローズ： 奥川恭伸・岩田幸宏
