高橋克典、16歳の息子がアルペンスキーで“快挙” 笑顔の記念ショット添え祝福「とても頑張った」「おめでとう!!」
俳優の高橋克典（61）が、9日までに自身のブログを更新。現在、アルペンスキーに励んでいる長男（16）の“快挙”を報告した。
【写真】「ハンサム遺伝子がすごいですね」「おめでとう!!」スキー場でポーズを決める高橋克典の16歳・息子
日々の投稿では、長男がトレーニングやシーズン入りに向けて準備する様子、競技を行う様子など、“挑戦”する長男の姿をたびたび紹介している。
7日には、連投で長男がレースに挑んだことを明かすとともに、「すごく嬉しいことが」と“快挙”を報告。スキー場でガッツポーズを見せる長男の写真を添え「本人とても頑張った。周りの皆さんに、本当に感謝しかありません。先日急逝した、チームのヘッドコーチにも報告。おめでとう」と祝福した。
続く9日の投稿では「5年生から少しずつ始めだアルペン、あれもこれもひとつずつ失敗してひとつずつ一つずつ積み重ねて、ようやく!!」と長男の頑張りを称えた。なお「昨日、息子はまた別の大会のため別のスキー場へ」出かけて行ったと話した。
これらの報告に対し、ファンからは「おめでとう!!いい結果が出たんですね」「インハイ出場でしょうか？」「素晴らしい1年の始まりですね」「カッコいい」「大きくなられましたね！チビ克君と言っていたのが懐かしいです」「ハンサム遺伝子がすごいですね」などと、祝福を中心としたコメントが寄せられている。
