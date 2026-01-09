新潟県では、10日夕方から12日頃にかけて海上では非常に強い風が吹き、海は大しけとなる所がある予想です。11日から12日頃は山沿いを中心に大雪となり、平地でも大雪となる所がある見込みです。

また、10日夕方から11日にかけて大気の状態が非常に不安定となるため局地的に積乱雲が発達する見込みです。予想より低気圧が発達した場合には、佐渡では暴風警報を発表する可能性があり、雪雲が同じ地域に流れ込み続けた場合は、新潟県では警報級の大雪となる可能性があります。

■雪の予想

【24時間予想最大降雪量(～11日午後6時)】

下越 平地 １０センチ

山沿い ３０センチ

中越 平地 １５センチ

山沿い ３０センチ

上越 平地 １０センチ

山沿い ２０センチ

佐渡 １０センチ



【24時間予想最大降雪量(～12日午後6時)】

下越 平地 １０センチ

山沿い ４０センチ

中越 平地 ３０センチ

山沿い ７０センチ

上越 平地 ２０センチ

山沿い ４０センチ

佐渡 １０センチ

■波の予想

10日に予想される波の高さ

下越 ６メートル

中越 ４メートル

上越 ４メートル

佐渡 ６メートル



11日に予想される波の高さ

下越 ７メートル

中越 ６メートル

上越 ６メートル

佐渡 ７メートル

■風の予想

10日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

下越 陸上 １５メートル （３０メートル）

海上 ２０メートル （３０メートル）

中越 陸上 １２メートル （２５メートル）

海上 ２０メートル （３０メートル）

上越 陸上 １２メートル （２５メートル）

海上 ２０メートル （３０メートル）

佐渡 陸上 １８メートル （３０メートル）

海上 ２０メートル （３０メートル）



11日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

下越 陸上 １６メートル （３０メートル）

海上 ２０メートル （３０メートル）

中越 陸上 １５メートル （３０メートル）

海上 ２０メートル （３０メートル）

上越 陸上 １５メートル （３０メートル）

海上 ２０メートル （３０メートル）

佐渡 陸上 １８メートル （３０メートル）

海上 ２３メートル （３５メートル）

■高波などに警戒

新潟地方気象台は、下越と佐渡では10日夜のはじめ頃から12日頃にかけて、中越と上越では11日から12日頃にかけて高波に警戒を。佐渡では10日夜のはじめ頃から12日頃にかけて強風に注意・警戒するよう呼びかけています。



また、新潟県では、11日から12日頃は大雪による交通障害に注意・警戒を。電線や樹木などへの着雪、なだれ、路面の凍結にも注意を呼びかけています。