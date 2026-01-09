タレントの東原亜希（43）が9日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。2025年のベストバイTOP10を紹介する動画をアップし、人生で初めてファンクラブに入会したことを明かした。

キッチン用品やコスメ、ジュエリーなど、2025年のベストバイを次々と紹介。そして、「最後は、物ではありません」と苦笑しながら告白。「ベストバイという企画なのに、姿・形があるものではありませんが、お金は払いました。お金は払ったのでBUYの一つとしてカウントしてもいいかなと思って」と続け、「43年生きてきて、初めてのファンクラブに入りました！」と報告した。

「推しのいない人生だったのに衝撃的な出会いがありまして、HANAのファンクラブに入りまして、めでたくHONEYsとなりました」と、ちゃんみながプロデュサーを務めるガールズグループHANAのファンクラブに入ったことを明かし、「相当ビッグニュース、私的には。自分が誰かのファンクラブに入るなんて人生で一度も考えたことなかったんだけど、絶対にライブに行きたいので入ることにした」と理由も語った。

きっかけは、知り合いの子供との共通の話題をつくるために、その子供がハマっている「ちゃんみな」を見たこと。「巡り巡ってノノガにたどり着きまして」と人気オーディションプロジェクト「No No Girls」（通称ノノガ）を2、3日で一気見してしまったという。

「YouTubeプレミアムに入ろうか迷ってる。HANAの曲を聴くたびに広告が入るのにイライラして」とも語り、「凄いね、推しの力って」と大笑い。「たぶん、100回くらいTHE FIRST TAKEとか再生してる」と、どっぷりハマっていることを熱弁した。

「コンセプトが素晴らしかった」とあらためてノノガを振り返り、「私は娘として見ちゃってるから。娘とかと同年代くらいだから“頑張って”“課金する、いくらでも”“おばさんたちが支えるから頑張って”って」と東原。「若い子たちが頑張ってるって物はいらないって。物では補えない、やる気とかエネルギーとか活力とか、こっちも頑張ろうって思わせてくれる」と満足そうに語った。