「庄司浩平のオールナイトニッポンX」放送決定 パーソナリティ初挑戦「ただただ感無量であります」
【モデルプレス＝2026/01/09】俳優の庄司浩平がパーソナリティを担当するラジオ番組「庄司浩平のオールナイトニッポンX（クロス）」が、1月16日24時から25時に放送決定。庄司がパーソナリティを担当するのは、今回が初となる。
【写真】話題の26歳BL俳優、整った鼻筋と凜々しいフェイスラインから色気溢れ出す
毎週週替わりのパーソナリティが担当している、ニッポン放送の金曜24時からの番組「オールナイトニッポンX（クロス）」。庄司はオスカープロモーション所属の俳優。「仮面ライダーガヴ」や「40までにしたい10のこと」など話題作への出演で人気が急上昇しており、2025年7月期の「ドラマアカデミー賞」では助演男優賞を受賞。さらに、2025年下半期の「ViVi国宝級イケメンランキング」NOW部門にも初登場するなど、躍進を続けている。今回が初担当となる「オールナイトニッポンX（クロス）」では、どのようなトークを繰り広げるのか。（modelpress編集部）
学生時代、JKが選ぶ好きなラジオランキング1位こと「菅田将暉のオールナイトニッポン」を聴き倒した私、ただただ感無量であります。月曜エンタメアカデミーで学んだことを友達に話しても、遊戯王やテニスの王子様の面白さを語っても、ほぼ共感も同調もしてもらえなかった過去が懐かしいです。聴き終わった後「正直内容あんまり覚えてないけど面白かったな」となれるのがオールナイトニッポンのなによりの魅力だと思っています。悪口じゃないです。私もそんな時間を皆様と過ごせたらと今からワクワクしております！
【Not Sponsored 記事】
【写真】話題の26歳BL俳優、整った鼻筋と凜々しいフェイスラインから色気溢れ出す
◆「庄司浩平のANNX（クロス）」放送決定
毎週週替わりのパーソナリティが担当している、ニッポン放送の金曜24時からの番組「オールナイトニッポンX（クロス）」。庄司はオスカープロモーション所属の俳優。「仮面ライダーガヴ」や「40までにしたい10のこと」など話題作への出演で人気が急上昇しており、2025年7月期の「ドラマアカデミー賞」では助演男優賞を受賞。さらに、2025年下半期の「ViVi国宝級イケメンランキング」NOW部門にも初登場するなど、躍進を続けている。今回が初担当となる「オールナイトニッポンX（クロス）」では、どのようなトークを繰り広げるのか。（modelpress編集部）
◆庄司浩平コメント
学生時代、JKが選ぶ好きなラジオランキング1位こと「菅田将暉のオールナイトニッポン」を聴き倒した私、ただただ感無量であります。月曜エンタメアカデミーで学んだことを友達に話しても、遊戯王やテニスの王子様の面白さを語っても、ほぼ共感も同調もしてもらえなかった過去が懐かしいです。聴き終わった後「正直内容あんまり覚えてないけど面白かったな」となれるのがオールナイトニッポンのなによりの魅力だと思っています。悪口じゃないです。私もそんな時間を皆様と過ごせたらと今からワクワクしております！
【Not Sponsored 記事】