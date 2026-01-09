紺野あさ美、体重公表「昔だったら言えなかったかも」「自分としてもちょっと重い方なんだけど…」
【モデルプレス＝2026/01/09】元モーニング娘。のメンバーで元テレビ東京アナウンサーの紺野あさ美が1月8日、自身のYouTubeチャンネルを更新。自身の体重を告白した。
【写真】元モー娘。「NGなし質問コーナー」
この日はファンから寄せられた様々な質問に回答。生年月日や出身地などなど基本的な自己紹介をする流れで「身長・体重は155センチ46キロです」と明言した。
今回、体重を公表したことについて紺野は「今回はNGなし質問コーナーということなので、今は別に抵抗もないしね」とコメント。「昔はすごいダイエッターだった時期もあって、だから自分としてもちょっと重い方なんだけども、妊娠でね、それなりのこういうの（体重の増減）も経験したし、今は健康体が1番って本当に体重を気にしない生活に慣れたので、まぁ言っちゃいます。これ昔だったら言えなかったかも」と語っていた。
紺野は2017年1月に北海道日本ハムファイターズの杉浦稔大投手と結婚。同年9月に第1子となる女児を、2019年2月に第2子となる男児、2021年8月に第3子となる男児、2024年8月に第4子となる女児を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
