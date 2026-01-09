メ～テレ（名古屋テレビ）

全国から紅茶と焼き菓子を集めたイベント「ティーピックニック」が、名古屋・栄で始まり、大勢の買い物客が訪れています。

香り豊かな紅茶に、相性抜群のスコーンや焼き菓子。

20周年を迎えた名古屋・栄のラシックで3日間限定のイベント、「ティーピックニック」が始まりました。

全国から厳選された紅茶専門店や焼き菓子店が集結。

3日間を通じて16店舗が出店し、そのうち4店舗が名古屋初登場です。

「まだまだ、紅茶の魅力を伝えきれていない実感がある。より紅茶に触れていただける機会を増やしていきたいと、今回イベントを企画した」(イベントを企画した『ピックビレッジ』代表取締役 田中耕平さん)

全店舗で試飲ができる

茶葉量り売り専門店「AOBA」。

イギリス・ロンドンの老舗「Fortnum & Mason」で修業した店主がブレンドから香りづけまで、すべて手掛けています。

兵庫県芦屋市で創業の紅茶専門店「Uf-fu」は、10年ぶりに名古屋に登場。

インドやスリランカなど、世界各地の茶葉を使ったオリジナルブレンドティーを楽しめます。

今回のイベントの大きな魅力は、全店舗で試飲ができること！

「飲んでもらえないと魅力が伝わらないなと思うので、飲み比べてみて、自分の好みを見つけてほしいと思う」(田中さん)

ティータイムに欠かせない“焼き菓子”も販売されていて、紅茶との相性のいい「ペアリング」を探すことができます。

開店直後から、行列ができていたのは、愛知県のスコーンと焼き菓子の工房「Lycka」。

通常はオンライン販売のみですが、今回は直接購入することができるとあって、注目を集めています。

そして、岐阜の「ハニーカフェミーツ」では、岐阜市の養蜂農家の「純粋なはちみつ」だけを使用したスコーンが登場。

バターが芳醇に香り、紅茶とマッチします。

「結構飲みました。飲んで選んだものもある」(訪れた人)

「いろんな店の紅茶とスコーンを試せてうれしいと思う」(訪れた人)

「紅茶が好きだがあまり詳しくない人や、もっと深く知りたいという人、いろんな人に来てもらい、温まりながら楽しんでもらう3日間にしてほしい」(名古屋三越 広報担当 小田真梨子さん)

「ティーピックニック」は、11日まで開かれています。