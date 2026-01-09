「ツタロックフェス2026」スピンオフ企画2DAYS緊急開催決定、Age Factoryら出演
「ツタロックフェス2026」のスピンオフ企画「ツタロックDIG LIVE Vol.19-EXTRA-」が、2026年2月5日（木）と2月12日（木）に、SHIBUYA CLUB QUATTROにて2DAYSで緊急開催されることが決定した。
2月5日（木）のDAY1はAge Factory×シンガーズハイ、2月12日（木）のDAY2はThis is LAST×プッシュプルポットが出演し、ツタロックフェス2026に出演するアーティストの一夜限りの熱演を届ける。
チケットは最速抽選販売受付がスタートしている。
＜ライブ情報＞
ツタロックDIG LIVE Vol.19-EXTRA-
公演日：DAY1：2026年2月5日（木）／ DAY2：2026年2月12日（木）
会場名 SHIBUYA CLUB QUATTRO
料金 4700円（全自由・入場整理番号付・ドリンク別・税込）※両日共通
開催時間 開場/開演：18:00/19:00
主催・企画 CEミュージッククリエイティブ株式会社
制作 ライブマスターズ株式会社
問い合わせ https://livemasters.jp/
最速抽選販売受付
【1月9日（金）18時〜1月12日（月・祝）23時59分】
専用URL：https://eplus.jp/tsutarock/
公式HP https://cemusiccreative.com/tsutarockdig19
公式SNS X: https://twitter.com/tsutarocklive
Instagram: https://www.instagram.com/tsuta_rock_live_official/
