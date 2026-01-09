【プロキャディー25年 梅ちゃんのツアー漫遊記】#52

【梅ちゃんのツアー漫遊記】今週末は暑いタイで森山友貴プロとアジアンツアー最終予選を戦います

昨年は、アジアンツアー最終予選会の途中で幕を閉じました。今回はその続きです。

総勢200人が出場した5日間90ホールの戦いは、4日目終了の72ホールで、通算2アンダー以上の70人が最終日に進みましたが、ボクがバッグを担いだ森山友貴君は4日目で終戦となりました。

会場は例年通り、タイのレイクビューリゾート＆GC。宿舎はコースから車で約15分の海辺にあるリゾートホテル。敷地内のプールで毎日リフレッシュという贅沢な10日間を過ごしました。

肝心の試合はABとCDの2コースを使用。両方ともラフは浅いものの、葉が太くて強い。フライヤーするか、しないかの判断や、アプローチの距離感も難しい。グリーンはコーライ系で芝目が強く、逆目ではボールが転がるときに「シュルシュル」と音がするほど。晴れると日差しが強く、かなり暑い。それでもサラッとしているので、ジメジメした日本の夏とは違いましたね。

初日から4日目までは3人1組で、初日がABコースなら、2日目はCDコースを回ります。世界の国々から参戦している選手たちは、経費が高いので自国からキャディーを連れてきている選手は少なく、ほとんどが会場のハウスキャディーを使います。

日本勢は13人が参戦。通算6アンダーで19位の小斉平優和君と、通算5アンダー28位タイで、12人中8人が切符を手にするプレーオフを勝ち抜いた石坂友宏君の2人が合格。35人が来季の出場権を手にしました。

前年は村上拓海君がトップで4人の日本選手が合格。友貴も再挑戦すれば、ツアーメンバーになれるチャンスは十分にあります。

2コースのうち、ABコースは6973ヤードでCDコースは7276ヤード。いずれもパー71ですが、距離の長いCDコースの方がグリーンには起伏があり、ピン位置も毎回難しかったです。

一方、ABコースはショートアイアンやウエッジでグリーンを狙えるホールが多く、バーディーを取りやすい。難しいコースは耐えて、比較的やさしいコースでスコアを伸ばせばいいのです（※最終日はCDコース）。

友貴はABコースでピンに寄らず、グリーン上でも苦戦したのが痛かった。藤田寛之さんと海外メジャーに参戦した時もそうでしたが、海外のコースは実力もさることながら、慣れない芝への対応力、つまり、どれだけ早く芝の特性を読めるかも大きなカギです。ちなみに、練習日から風は強かったですが、向きはほぼ同じ。朝の9時以降からピンフラッグが激しく揺れ出し、夕方まで吹き続けます。逆風なら2クラブは違いました。

最終日に進めなかった友貴はコースに残り、ドライビングレンジで打ち込みました。

「このコースは好きじゃないです」とは言うものの、彼は米国の大学にいたので英語はペラペラ。海外志向が強いので、きっと今年も挑戦するんじゃないかな。

（梅原敦／プロキャディー）