■これまでのあらすじ

せっかく作ってあげたヘアゴムをママ友たちから突っ返された真希子。もっといいものを作らねばという思いから、娘をほったらかしにしてハンドメイドにのめり込んでいく。夫に注意されてもムキになり、もっとちゃんと稼ぎたいと考えるようになる。そして取った行動は…？



もっと売れるために、私は自分のヘアゴムをつけた子どもたちの写真をSNSに投稿することにしました。すると、思ったとおり！ いいねがついて、フォロワー数も増えました。

それなのに、ママ友たちはまたしても文句…。子どもたちのかわいい写真を載せてあげただけなのに、なんでそんなに怒るの？撮った写真をどう使おうと私の自由でしょ？だって、私、みんなに手作りのヘアゴムをあげたんだから。それなのにみんな怖い顔して…、ママ友のひとりから「今すぐ消して。できないなら弁護士に相談します」と言われてしまいました。なんでよ…。大袈裟すぎだってば…。

※この漫画は実話を元に編集しています

(ウーマンエキサイト編集部)