コツは◯◯だった!?免疫力アップにぴったりな「生姜」を長持ちさせる方法

インフルエンザが例年以上に猛威をふるい、この冬はいつも以上に健康に気をつけている人が多いかと思います。テレビや雑誌でも「免疫力を高めるための食材」が多く紹介されますが、免疫力を高めるために取り入れたいのが「生姜」です。

生姜、どう保存してる？

生姜には体を温める作用があり、免疫力アップ効果が期待されると言われています。主菜や副菜、飲み物まで、あらゆる料理に使えるメリットも。そんな生姜ですが、うまく保存しないとかびが生えたり、ぬめりが出たり、すぐに傷んでしまいます。そこで今回は、生姜を長持ちさせるための保存法についてご紹介します。

しょうがの保存方法

まさか水につけるとは！水気を避けたほうが長持ちするイメージがありましたが、丸ごと水につけて冷蔵庫に入れるとは驚きでした。ポイントは、浸るくらいまで水を入れること。これで腐らせて捨てることはなくなりますね。

つくれぽにも感動の声が！

つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）

にも驚きや感動の声が届いており、「カピカピになることもなく、最後までちゃんと使えて有り難いです」「長持ち楽しみです！これからは焦らず色んな物に使えて嬉しいです」「びっくりするぐらい長持ちするね」など、皆さん大喜び。





なかなか一度に消費できない生姜ですが、この方法を知っていれば、つやつやでみずみずしいまま！もう悲しい思いはしなくてすみますね。ぜひこの冬は「生姜」をたくさん料理に使って、免疫力を高めていきましょう。

画像提供：Adobe Stock