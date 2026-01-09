©ABCテレビ

共感できなくてもOK！？お笑いのセオリーにとらわれない異色のトーク番組誕生！

1月12日(月・祝)から、ABCテレビ「月よるビッグバン」(毎週月曜深夜0時～)で、かつてない新番組がスタート！ その名も、『骨までしゃぶらせて アナタだけあるある飯店』。

MCを務めるのはニューヨーク・屋敷、永野、ツートライブ・周平魂の3人。怪しげな中華料理店に毎週ゲストを迎え、トークテーマに沿って語り合うのだが…この番組では、バラエティの定石である「完璧に構成されたエピソードトーク」も「オチや例えツッコミなどのお笑いテクニック」も禁止！互いに自分だけかもしれない、独自の”あるある”、すなわち”アナタだけあるある”を発表し、それを全員で骨の髄までしゃぶり尽くす。もし共感できなくても問題なし！超・個人的感覚を全肯定し、お笑いのセオリーにとらわれることなく、ただただ語らうことでトーク番組の新境地を切り拓く！？

ひとたび芸人たちの”アナタだけあるある”トークを知ってしまったら、あなたも”骨しゃぶ”したくなること間違いなし！

©ABCテレビ

しずる・純「漫才師を見る時、絶対○○を見てしまう」

屋敷「正直、誰も共感していない時間もあった」

注目の初回ゲストには、純(しずる)、山添寛(相席スタート)、森下直人(ななまがり)の3人が登場。他のコンビの漫才を舞台袖で見るのが好きだという純は、コント師ならではの(?)独特な視点を披露 。「漫才師を見る時、絶対に〇〇を見てしまう」と、ずっと気になって仕方がない“ある部分”について熱弁する。また山添が「女の子がよく言う“1日家にいた(いちんちいえにいた)” が○○に聞こえる」という癖の強いあるあるを披露する一方、森下は「28と31って…●●？」ともはや数学の概念を揺るがすトークを繰り広げるが、やがて話題は「奇数の年齢と偶数の年齢どっちが良いか？」という恐らくこの番組でしか見られない議論へと発展し…。

©ABCテレビ©ABCテレビ

そのほか、周平魂の「コンビニのレジ横」、純の「人間の顔」、森下の「おかわりって無料ですか？」というテーマなど、他の番組では決して拾われない“トークの骨”を次々としゃぶり尽くしていく。

収録を終えた屋敷は「正直、誰も共感していない時間もあったけど、めちゃくちゃ盛り上がりましたね！ ただ、観てくれる人はどう思うのか(笑)」と語り、永野は「こういう職業をしていると、番組で話せないこともたくさんあるんですけど、オチに関係なく話していいのは面白い！もっとしゃべりたいなあ！」と名残惜しい様子。芸人たちのとめどない素っ裸のトークに、オチへと向かわない予測不能なトークの妙をぜひ楽しんで欲しい。

©ABCテレビ©ABCテレビ©ABCテレビ

月よるビッグバン「骨までしゃぶらせて アナタだけあるある飯店」（ABCテレビ）

2026年1月12日(月・祝)スタート

毎週月曜深夜0時～深夜0時30分(全4回)

（関西ローカル/放送終了後、TVer、ABEMAで見逃し配信）

出演：屋敷裕政(ニューヨーク)、永野、周平魂(ツートライブ)

ゲスト：純(しずる)、山添寛(相席スタート)、森下直人(ななまがり)