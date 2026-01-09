タレントのミッツ・マングローブ（50）が9日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に金曜MCとして生出演し、昨年大みそかのNHK「第76回紅白歌合戦」に出場した人気歌手に驚きを口にした。

番組では、高視聴率だった理由を分析する記事を紹介。さらに出場者と歌唱曲の一覧も示した。この日のゲストは元「BiSH」のハシヤスメ・アツコで、紅白は「全部拝見しました」という。BiSH時代の仲間でもあるアイナ・ジ・エンドが出場しており、「楽しかったです、私。今どきの音楽だったり、メンバーが出ているというのもあって、今年は違う目線で。かっこ良かったです」と感激を口にした。

すると、ミッツは「あんな子、いたっけ？」と驚きの声を上げた。BiSHとは共演経験もあるが、アイナの存在はあまり記憶になかった様子。ハシヤスメは「（アイナは）いましたし、ハシヤスメもいました」と返した。

アイナは哀愁の漂うハスキーボイスで、「革命道中―On The Way」を歌った。ミッツは「BiSHのころからああいう歌声だった？」と、さらなる疑問を口に。ハシヤスメは「…はい！」と声を張り、笑わせた。

ミッツは記憶をたどりながら、「BiSHの皆さんとは10年くらい前に共演をしたことはありますけど…。とても不思議なグループだった」と当時の印象を話していた。