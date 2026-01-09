Ãæ¹ñ¿·¼ÖÈÎÇä¡¢Æü·Ï3¼Ò¸º¡¡12·î¡¢Æü»º¤Ï7¥«·î¤Ö¤ê
¡¡¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡ÛÆü·Ï¼«Æ°¼ÖÂç¼ê3¼Ò¤Ï9Æü¡¢Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤Î2025Ç¯12·î¤Î¿·¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æü»º¼«Æ°¼Ö¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ22.7¡ó¸º¤Î5Ëü7947Âæ¤È7¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¸º¾¯¤ËÅ¾¤¸¤¿¡£¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤È¥Û¥ó¥À¤â2·å¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤¬Â³¤¤¤¿¡£À¯ÉÜ¤Î¿·¤¿¤ÊÊä½õ¶âÀ¯ºö¤òÂÔ¤Ä¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÇã¤¤¹µ¤¨¤Ë¤è¤ë»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤¬¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡11·î°Ê¹ß¤ÎÆüÃæ´Ø·¸°²½¤ÏÂç¤¤ÊÉÔÇã±¿Æ°¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢±Æ¶Á¤Ï¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£¤¿¤ÀÀ¯ÉÜ¤È¥á¥Ç¥£¥¢¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¹â»ÔÁáÉÄÀ¯¸¢¤Ø¤ÎÈãÈ½¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÉô¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤¬ÆüËÜ¼Ö¤Î¹ØÆþ¤Ë¿µ½Å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡Æü»º¤Ï11·î¤Î10.3¡óÁý¤«¤éµÞ¥Ö¥ì¡¼¥¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£¥È¥è¥¿¤Ï12.8¡ó¸º¤Î16Ëü3100Âæ¡¢¥Û¥ó¥À¤Ï40.3¡ó¸º¤Î6Ëü6765Âæ¤È¤½¤ì¤¾¤ìÁ°·î¤è¤ê²¼¤²Éý¤ò¹¤²¤¿¡£¥È¥è¥¿¤Ï4¥«·îÏ¢Â³¡¢¥Û¥ó¥À¤Ï23¥«·îÏ¢Â³¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡25Ç¯¤ÎÄÌÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¤¬0.2¡óÁý¤Î178ËüÂæ¡¢Æü»º¤¬6.3¡ó¸º¤Î65ËüÂæ¡¢¥Û¥ó¥À¤¬24.3¡ó¸º¤Î64ËüÂæ¤À¤Ã¤¿¡£