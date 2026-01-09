高杉真宙、波瑠と結婚後初公の場で笑顔 正月の過ごし方を明かす「楽しかったなぁ」
俳優の高杉真宙（29）が9日、都内で主演映画『架空の犬と嘘をつく猫』初日舞台あいさつに登壇した。高杉は、昨年12月23日に俳優の波瑠（34）との結婚を発表してから初の公の場となり、笑顔で幸せオーラを振りまいた。降壇時には、報道陣からの「おめでとうございます！」という祝福の声にお辞儀する場面もあった。
【集合ショット】素敵！笑顔が輝く高杉真宙＆深川麻衣ら豪華出演陣
舞台に登場した高杉は「本日はお越しいただきありがとうございます。変にドキドキしているというか、観た皆さんがここにいると思うとうれしい気持ちです」とにっこり。
新年をどう過ごしたのかという話題では、「実家の福岡の方に帰って、家族とゆっくり過ごしましたね。正月の番組を見たりして、こんなにゆったり過ごせるのは良い時間だなと思いました」と結婚後初の正月休みを振り返った。
「おせち料理を食べたりとかして。普段は流行の曲に疎いんですけど、弟の車で流れていたりして、初めてちゃんと人気のアーティストさんとか聞いて…。楽しかったなぁ」と、実家での休みをしみじみと思い出していた。
また、今年の抱負を聞かれると『身体だけ!!鍛える。』とフリップで回答。「毎年、”筋トレ”とか、”筋肉隆々”とか書いてたんですけど、毎年書いていてあんまりかなってない（笑）」と苦笑い。さらに去年は「筋肉増やしたいと思って、たくさん食べてたんですよ。そしたら顔も丸くなって、メイクさんとかに注意され始めて…」と告白。「今年の目標は太らずに、身体だけ鍛える。」宣言していた。
高杉と波瑠は、23日に連名の文書で「私ごとで大変恐縮ではありますが、この度私たち、高杉真宙と波瑠は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます。仕事を通じてお互いを知り、時間を重ねていく中で、これからの人生を共に歩んでいきたいという思いに至りました」と報告。続けて「未熟な2人ではありますが、この結婚を機に人として、役者としてもより一層成長できるよう、真摯に仕事と向き合っていく所存でございます」と伝えていた。
本作は、寺地はるな氏の同名小説が原作。脚本を手がけるのは、『浅田家！』で日本アカデミー賞脚本賞を受賞した菅野友恵氏。監督は、『愛に乱暴』で国内外の映画祭を沸かせた森ガキ侑大氏が務めた。
弟の死をきっかけに現実と向き合えなくなった母を中心に、家族それぞれが“不都合な真実”から目をそらし、嘘を重ねながらも共に暮らし続ける羽猫家の約30年の物語。機能不全に陥りながらも、どこか愛おしい家族の姿を、森ガキ監督が繊細なまなざしで描き出す。
舞台あいさつには伊藤万理華（29）、深川麻衣（34）、安藤裕子（48）、向里祐香（35）、安田顕（52）、森ガキ侑大監督も登壇した。
