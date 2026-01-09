【中継】山火事が住宅まで100メートルに…難航する消火活動　専門家「日本で自然発火はほとんどない」　山梨

8日、山梨県の扇山で発生した火災は9日午後5時現在も延焼が続いています。

日没を迎えている山梨・上野原市から、広瀬修一キャスターがお伝えします。

奥に見える扇山は白い煙が立ち込めています。

すぐ近くをヘリコプターが飛んでいますが、山梨県と書かれていて、県が上空から火の様子を確認しているものと思われます。

そして、ヘリコプターの右側に炎がひと筋見えているのが分かります。

その近くにヘリコプターが飛んでいるという様子で、現状の確認をしているということだと思います。

黒い煙もこの辺りは立ち込めていて、においもしています。

8日、9日と消防の活動に加わった人に話を聞くと、燃えているのは落ち葉だということです。

かなり山の高いところで燃えている様子が確認できますが、地上からホースを持っていくのが大変なのに加えて、水圧をポンプでかけて水を上の方に送らないといけないそうですが、その圧力が足りないということもあり水が届かないそうです。

そのため、ホースで地上から放水活動をすることが難しいということで、上空からの放水に頼るしかないということです。

そして、落ち葉が飛んでいって火の手がいろんなところに広がっていくということと、消火している間に落ち葉がどんどん下に来てしまうということで、住宅街の近くまで火の手が迫っている状況が続いています。

ここからは元東京消防庁・特別救助隊の田中章さんに話を聞いていきます。

青井実キャスター：

地上からの消火がなかなか難しいという状況ですが、なぜ消火活動が難航しているとみますか？

元東京消防庁 特別救助隊・田中章さん：

山林なので、平地と違って消防自動車で水を送っての消火活動ができないんですね。そこはヘリコプターによる空中消火に頼らざるを得ないところが時間がかかっているところです。

青井実キャスター：

火の手が山のふもとの住宅まで約100メートルまで迫っているということですが、延焼が広がる恐れはあるのでしょうか？

元東京消防庁 特別救助隊・田中章さん：

やはり急斜面ではありますので、枯れ葉等が下に下にずり落ちてきて下に広がっている可能性もあると思います。それと風向きが影響しています。住宅の近くには消防自動車を配備して、ホースを延長してすぐにでも放水できる体制をとっていると思います。

青井実キャスター：

その辺りも消防の皆さんは計算ができている状況だと。

元東京消防庁 特別救助隊・田中章さん：

そうですね。

遠藤玲子キャスター：

山火事の現場から約1km先のところには中央道もありますが、明日から3連休で交通量が増える中で何か影響はありそうですか？

元東京消防庁 特別救助隊・田中章さん：

風向きによっては中央道の方に煙がたなびいてくるようであれば、NEXCOさんのほうで交通規制を敷かれる可能性もあるのではないかなと思います。

青井実キャスター：

中村竜太郎さん、周辺住民の方も不安ですよね。

SPキャスター・中村竜太郎氏：

強風と乾燥で延焼するんじゃないかという不安もあると思いますし、あと田中さんに質問したいんですが、出火原因が気になると思うんですよね。山火事の原因といえば人為的なものが多いというデータがありますが、今回はどんなことが考えられますでしょうか？

元東京消防庁 特別救助隊・田中章さん：

日本の場合には自然発火はほとんどないので人為的なものがほとんどです。たき火の放置やたばこのポイ捨て、それから放火、山に入る方のバーナーの持ち込み。こういったものが火災の原因になっていますね。

青井実キャスター：

そういう意味では、林野火災注意報が出ている時は火の使用に関する制限が設けられているので皆さんに注意していただきたいですね？

元東京消防庁 特別救助隊・田中章さん：

1月1日に施行された林野火災注意報と警報があるんですが、警報になると罰則規定が伴いますので、特に注意していただければと思います。

青井実キャスター：

現場の様子を捉えた映像では、白い煙と小さな炎が上がっているのが確認できますが、出火原因は明らかになっていないのですが、この映像からはどんなことが見てとれますか？

元東京消防庁 特別救助隊・田中章さん：

非常に地表に堆積した落ち葉等があるなと思います。また、お社のようなところに堆積物が見えるんですが、ここが焼けが激しいところかなと。ここら辺を重点的に消防では原因調査をしていくのではないかと思います。

青井実キャスター：

10日から風が強くなるという情報も入っているんですが、強い風が出ている中での今後の消火活動への影響はどんなことが考えられるんでしょうか？

元東京消防庁 特別救助隊・田中章さん：

風向きによっては住宅の方に炎が広がっていく可能性があります。また、避難されている方もいらっしゃると思いますので、ぜひ安全に避難をしていただくとともに、家族の連絡体制をしっかりとっておいていただければありがたいと思います。