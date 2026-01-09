【パシオス】99円から買える！半期に1度の破格セールを見逃すな《1月12日まで》

ファッションプラザ「パシオス」は、2026年1月7日から12日まで、「冬のクリアランスSALE」を開催しています。

インナーやソックスからアウターまでお買い得

半期に一度のお得なクリアランスセールを開催中。

婦人ジャケット・コート各種が2970円から、婦人あったかインナー各種が539円からなど、売場の冬物商品がお買い得になっています。

また、婦人成型編みハーフトップ各種、紳士・婦人クルーソックス（3足組）各種、あったかスリッパ各種などは各319円に。婦人成型編みショーツ各種や紳士・婦人ふわふわソックス各種などは各209円で販売中。

さらに、婦人クルーソックス（2足組）各種や婦人カジュアルショーツ各種は、それぞれ99円で販売しています。

入園・入学に向けた準備グッズも今ならレジで2割引きになる商品もあります。

男児・女児ループタオル各種やお子様ソックス（3足組）各種、サンリオキャラクターズの文具などが対象。2割引きの商品は黄色のタグが目印です。

開催店舗は、全国の店舗（御殿場店と所沢西武園店は除く）と公式オンラインストア。

公式オンラインストアでは、一部取り扱いのない商品があります。

（東京バーゲンマニア編集部）