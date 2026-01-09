1月スタート『ぜんぶ、あなたのためだから』第1話冒頭“急転直下の戦慄シーン”映像を先行公開！

主演：藤井流星＆共演：七五三掛龍也の初共演タッグで、作家・夏原エヰジ（なつばらえいじ）の同名小説を初映像化するラブサスペンス『ぜんぶ、あなたのためだから』。

1月10日（土）の放送スタートを前に、同ドラマ第1話の冒頭部分が特別に先行公開された。

【映像】本編映像予告

幸せ絶頂の結婚披露宴の最中、何者かによって毒を盛られた新婦・沙也香（井桁弘恵）。愛する妻のため、新郎・林田和臣（藤井流星）は結婚式にいたカメラマンの桜庭蒼玉（七五三掛龍也）から、シャンパンに毒が混入していた可能性を打ち明けられ、犯人捜しに乗り出すことに…。

◆衝撃の幕開けをひと足早く！

第1話の放送スタートを前に、TVerと番組公式SNSにて先行公開された本編映像。

物語冒頭、今作に登場する個性豊かな、そして怪しさ満点のキャスト陣が勢ぞろいする和臣と沙也香の結婚式のシーンが先出しとなった。

ドラマの幕開けとなるのは、幸せに満ち溢れた結婚式のシーン。

参列者からの祝福を一手に浴びる新郎新婦――しかしそこに渦巻いていたのは、恐ろしいほどのエゴにまみれた偽善と悪意だった。

喜びの笑顔でいっぱいの和臣と沙也香を待っていたのは、予想もしていなかった衝撃的な出来事。バイオリンを披露しようとしたその時、沙也香は苦悶の表情を浮かべ、血を吐き崩れ落ちる…。

幸福から悲劇へ、まさに急転直下の戦慄シーンで第1話は幕を開ける。

麗しいシルバーのタキシードをまとった藤井と純白のウエディングドレスに包まれた井桁の眩しく華やかな結婚式、そしてクールな黒スーツで襟を正した七五三掛による古屋呂敏直伝のカメラマン姿も本編映像から一足先にお披露目。

先行公開のシーンだけでも衝撃の連続で、この先どんな展開になっていくのか注目だ。