【西友のチラシ】税抜99円食品がどっさり！ハンバーグにカップヌードルもお得に買うチャンス《15日まで》
スーパーの「西友」では、2026年1月9日から15日までの期間を対象にしたお得なチラシを公開中です。
今回は、関東圏の多くの店舗が対象となっているチラシからお得な商品をピックアップして紹介します。
買いやすい価格で嬉しい...
今週は、スゴ×トクと題されたお得価格のアイテムがズラリ。
税抜99円（税込106円）のアイテムが多数登場しています。
●日清あっさりおいしいカップヌードル（57g）、カップヌードル、シーフード（60g）、カレー（70g）、チリトマト（62g）●滝沢 お肉屋さんのハンバーグ デミグラスソース（100g）●日本ハム ウイニーミニ（72g）●タカノフーズ やみつき薬味山わさび納豆（40g×3）●谷尾 生あん仕立て ぜんざい、おしるこ、栗入りぜんざい（各140g）
ほかにも寒い日に飲みたくなる、クノールカップスープ（コーンクリーム、チーズ仕立てのほうれん草のポタージュ、栗かぼちゃのポタージュ）各3袋が171円。
明治プロビオヨーグルトＲ-1ドリンクタイプ（112g）は1本160円ですが、2本まとめ買いで280円に。
ロッテガーナピンクチョコレート（45g）は、期間限定のお試し価格の214円に。
15日までのお得な価格を見逃さないで。
（東京バーゲンマニア編集部）