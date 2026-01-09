【特集】人々を戒め幸せをもたらす男鹿のナマハゲ 古くからの風習を守り続ける真山地区の大みそかに密着 秋田
県内では年末年始も冬の伝統行事が行われました。
人口減少、そして生活スタイルが変化する中、一部の有志によって守り、受け継がれている行事が少なくありません。
その1つが、大みそかに行われている男鹿のナマハゲです。
地域によって様々なスタイルがある中、古くからの風習を守り続ける、真山地区の大みそかに密着しました。
ナマハゲが降りてくる山、男鹿市の真山。
その麓には59世帯約100人が暮らしています。
お膳を手にした若者が公民館に集まり始めました。
ハタハタを見て
「おふくろがわざわざ買ってきた」
「よく売ってたっすね。」
「北海道でねえが？」
「こっちのやつ売ってねえべ」
「1匹2000円とかする」
「え～！」
100年以上前から地域で受け継がれてきたというナマハゲの面にお供えします。
真山地区の面に角はありません。
ほかの地域の面と比べ、表情も穏やかに見えます。
ナマハゲを務めるのは真山地区出身の青年たち。
大半は地元を離れて暮らしていますが、この日のために集まりました。
稲わらで作った衣装を纏うと行う儀式があります。
吹きかけているのは日本酒。
古くから受け継がれてきた真山地区の習わしです。
山本悠二さん
「清める、なまはげのお面を清めるという意味で、清めたお面をかぶってもらう人たちに対して、日常と違う意味で行事をまっとうしてもらいたいっていう意味合いも込めて吹きかけてます」
清めた面を持って向かうのは1キロ余り離れた神社です。
神様の化身、ナマハゲ。
祈祷を受けたあと神前に捧げられた酒、お神酒を飲み干します。
神様の力を取り込み、心身を清めると、いよいよ出発です。
地区の人々を戒め、幸せをもたらすナマハゲ。
真山地区では2匹がひと組で回ります。
「おやじ まめでらが」
「ここの家さ来たっけ怠け者の匂いしてしょうがね」
「山さ連れてぐ一人二人山さ連れてがねばダメだ」
「ちゃんとおりこうさんにしてるが」
「風邪引ぐなよ親の言うこと聞けよ」
神様であるナマハゲをもてなすために欠かせないのが日本酒です。
「うめぇ酒だな」
「ナマハゲさんがら飲んでもらうどっておえらのばあさま特別あきたこまちで造った酒っこだす」
「これだげうめってごどは今年の作柄も良がったんでねえべが」
「来年もえぐなるようにしっかり祓ってぐがらな」
「来年も豊作になるように祓ってたえで」
戸を叩くのは怖がらせるためではありません。
1年の穢れや厄を払うためです。
家に入ると、まず両足で7回四股を踏みます。
そして、用意されたお膳に座る前に5回。
立ち去るときには3回で、この7・5・3のリズムが、なまはげを招き入れた家に福をもたらすといわれています。
過疎により人と人のつながりが失われつつある今。
ナマハゲは地域の絆を強める役目も果たしています。
「んが、バスケやってらべ。」
（ びっくり ）
「なんでも分がるんだど。」
「追分ラビッツでバスケやってらべ。」
「お姉ちゃん（妹）は何やってらんだ？」
「バスケット」
「頑張れよ」
「はい！」
時代の流れとともに、ナマハゲを招き入れる家は少なっています。
ナマハゲから落ちた稲わらを頭などに巻くと、学業成就や無病息災などのご利益があるといわれています。
古くからの風習を守り続ける、真山地区。
大みそかに地域の安寧を願いました。