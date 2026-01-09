雪や寒さで道路が滑りやすくなったときに注意が必要なのが車のスリップ事故、そして歩行中の転倒事故です。



秋田市の認定こども園では転倒事故から身を守る方法を学んでもらおうと、あるスポーツの動きを活用した「転び方教室」が開かれました。



秋田市飯島にある認定こども園ふじです。



積雪が増え、園庭で雪遊びができるようになったという園を訪れたのは…



柔道の有段者、黒帯を締めた“お姉さん”たちです。





講師「前に転んで、もしお顔からこうやっていっちゃったら」園児「頭」講師「頭そう、頭、お顔血出るねそうだねケガしちゃいますね、じゃあそうならないために？そう、素晴らしい、手をつくといいんだね」9日に開かれたのは、柔道の「受け身」を活用し冬場の転倒事故から自分の身を守る方法を学んでもらおうという「転び方教室」です。3歳から6歳の園児約70人が参加しました。「転び方教室」は全日本柔道連盟が全国各地で開いています。幼い子どもからお年寄りまで、それぞれの年代に合ったプログラムでけがをしにくい転び方を身に付けます。園児「楽しかった」園児「顔とか頭ぶつけるから」「ケガしそうになった時におてて使うときのためにやってる」参加した園児たちは、楽しく体を動かしながら転倒事故から体を守る方法を学びました。