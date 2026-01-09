高齢化に伴い増え続けている、認知症の患者。



2040年には、高齢者の6人から7人に1人が認知症になると推計されています。



認知症の人が見ている世界を仮想空間で体験するイベントが能代市で開かれ、参加者が患者の行動について理解を深めました。



中村真梨子記者

「こちらが、体験に使われるVRゴーグルです。実際に装着してみます。あ、すごい！認知症の人が見ている世界をリアルにみることができます」





このイベントは、認知症の家族を介護している人などでつくる能代市の団体が、初めて開催しました。参加したのは、30歳から86歳までの市民約40人です。参加者はVR、仮想空間を体験できるゴーグルをつけて、認知症の人が見ている世界に入り込みます。体験したテーマは、「自分のものが盗まれたと騒ぐ」「外出をかたくなに拒否する」「同じことを何度も確認する」の3つで、いずれも認知症の患者に多くみられる行動です。モニターの音A「ナオミさん、次の病院いつだ？」モニターの音B「10日ですよ。今同じこと言ったばかりじゃないですか」Aの心の声「もっと俺を心配してくれたっていいじゃないか。早く医者にみてもらわないと」「なんで答えてくれない！次の病院はいつなんだよ！」認知症の患者は、物忘れなどの症状が出ると、自分の変化に戸惑って不安を感じたり、周囲の人とのコミュニケーションがうまくとれないことにストレスを感じるといいます。VRゴーグルを開発した大塚製薬では、「認知症の人の行動を理解し、関わり方について考えてもらうきっかけになれば」と話しています。