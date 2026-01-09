Ê¡²¬¤Î°æ¼êÂó¼Â¤¬´ü¸ÂÉÕ°ÜÀÒ¤ÇÅìµþZ¤ËÅÅ·âÉüµ¢¡Ö°ìÀï°ìÀï¤òÂç»ö¤Ë¤·¡¢¤Þ¤º¤ÏÉ¬¤º¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡1·î9Æü¡¢B3¥êー¥°¤Î¥¢ー¥¹¥Õ¥ì¥ó¥ºÅìµþZ¤Ï¡¢B2¤Î¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡ーÊ¡²¬¤Ë½êÂ°¤¹¤ë°æ¼êÂó¼Â¤¬´ü¸ÂÉÕ°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£°ÜÀÒ´ü´Ö¤Ï2026Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Ê¡²¬¸©½Ð¿È¤Ç¸½ºß26ºÐ¤Î°æ¼ê¤Ï¡¢174¥»¥ó¥Á68¥¥í¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥É¡£Ê¡²¬Âè°ì¹â¹»¡¢ÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø¤ò·Ð¤Æ¡¢¹Åç¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥é¥¤¥º¤äÂçºå¥¨¥ô¥§¥Ã¥µ¤Ç¥×¥ìー¡£2023－24¥·ー¥º¥ó¤ËÅìµþZ¤Ø²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¥Áー¥à¤ò¸£°ú¤·¤¿¡£º£¥·ー¥º¥ó¤ÏÃÏ¸µ¡¦Ê¡²¬¤Ø°ÜÀÒ¤·¡¢¥êー¥°Àï16»î¹ç½Ð¾ì¡¢1»î¹çÊ¿¶Ñ6Ê¬35ÉÃ0.8ÆÀÅÀ0.8¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥·ー¥º¥óÅÓÃæ¤Ç¤Î¸ÅÁãÉüµ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Éüµ¢¤ËºÝ¤·¡¢°æ¼ê¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö³§ÍÍ¡¢¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡ª ¤³¤ÎÅÙ¥·ー¥º¥óÅÓÃæ¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬´ü¸ÂÉÕ°ÜÀÒ¤Ë¤Æ¥¢ー¥¹¥Õ¥ì¥ó¥ºÅìµþZ¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢»³Ìî¼ÒÄ¹¤ò¤Ï¤¸¤áÈÓÅÄGM¡¢¥Áー¥à´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö³Ð¸ç¤ò¤â¤Ã¤Æ¥Áー¥à¤Î°Ù¤ËºÇÂç¸Â¤ÎÅØÎÏ¤ò¤¹¤ë¤ÈÀÀ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥ìー¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤Ë¸þ¤±¤ÆÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£°ìÀï°ìÀï¤òÂç»ö¤Ë¤·¡¢¤Þ¤º¤ÏÉ¬¤º¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥¹¥Õ¥ì¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤È¡¢³÷ÅÄ¤ÎÊÉ¤ÎÊý¡¹¤È¤â¤¦°ìÅÙ°ì½ï¤ËÀï¤¨¤ë»öËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¥¢ー¥¹¥Õ¥ì¥ó¥ºÅìµþZ¤ò¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÃÏ°è¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç±þ±ç¤ÎÄøµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÈÓÅÄ¥¿¥Ã¥ÉÎ¶É§GM¤Ï¡ÖºòÇ¯¤ÎTOKYO ZÌö¿Ê¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Î°ì¿Í¡×¤È°æ¼ê¤òÉ¾²Á¡£ºò¥·ー¥º¥ó¥Áー¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¥×¥ìー¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖÇ®¤¤¥Ïー¥È¤È¶¯¤¤¾¡Íø¤Ø¤Î¼¹Ç°¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤â¥¯¥é¥Ã¥Á¥¿¥¤¥à¤ËÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£¤ªº×¤êÃË¤¬¡ÈCarnival¡É¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤«¤é¤¬¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤¹¡£2025－26¥·ー¥º¥ó¸åÈ¾¤Ï³§¤µ¤ó¤Î°Ù¤Ë¾¡Íø¤·°ì½ï¤ËCarnival¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤TOKYO Z¤Ø¤ÎÇ®¤¤±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£Go Win Z¡ª¡×¤È¡¢¸åÈ¾Àï¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢¥×¥ìー¥ª¥Õ¿Ê½ÐÁè¤¤¤Î±²Ãæ¤Ë¤¤¤ëÅìµþZ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ºò¥·ー¥º¥ó¤òÃÎ¤ë»ÊÎáÅã¤ÎÉüµ¢¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤Âç¤¤ÊÊä¶¯¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡ーÊ¡²¬¤Ç¤Î°æ½ÐÂó¼Â¤Î¥×¥ìー