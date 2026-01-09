テレ東系にて1月10日より放送がスタートするTVアニメ『TRIGUN STARGAZE』の第1話「Wandering Days」のあらすじと先行場面カットが公開された。

参考：『TRIGUN STARGAZE』2026年放送へ 『STAMPEDE』から2年半後の世界を描く

本作は、内藤泰弘による漫画『TRIGUN』を3DCGアニメーションとして再始動させたシリーズの完結編。舞台は、『TRIGUN STAMPEDE』で描かれた、世界を巻き込み街ひとつまるごと壊滅状態に追い込んだ「ロスト・ジュライ」から2年半後の世界。不殺を誓ったガンマン、ヴァッシュ・ザ・スタンピードと人類の殲滅をもくろむヴァッシュの兄ミリオンズ・ナイヴズとの最後の戦いが描かれる。

大都市“儒來”が一夜にしてクレーターと化した大事件「ロスト・ジュライ」。首謀者として600億＄＄という前代未聞の懸賞金がかけられたヴァッシュは事件以来、行方不明となっていた。事件から2年半が経ち、メリルは記者としてたくましく成長。後輩のミリィ・トンプソンとともヴァッシュの行方、そして半年前から再び起こりはじめた”連続プラント強奪事件”にミリオンズの影を感じ、調査を始めていた。そんな中、地球からの巨大移民船団接近の知らせが降り注ぎ、住人たちは歓喜に包まれる。

公開された先行場面カットでは、記者として成長したメリルと後輩のミリィが会話する様子や、ピアノの前に立つ男の後ろ姿などが描かれている。（文＝リアルサウンド編集部）