KOMOREBIが、ニューシングル「雪溶けランデブー」を1月16日にリリースする。

今作は、“真冬でも真夏のように熱いランデブーをしよう”というストレートで情熱的な想いを詰め込んだラブソング。冷え切った季節や心を一気に溶かしていくような高揚感と、思わず身体が動き出す疾走感が同居する、KOMOREBIならではのポップネスが全開の一曲だ。

プロデュースを手掛けたのはLucas Valentine。ヒップホップを軸に、ポップ、ダンスミュージック、トロピカルなムードまでを大胆にミックスしたサウンドは、常夏を思わせる開放感と、夜を駆け抜けるようなスピード感を併せ持ち、聴く人を一瞬で“ランデブーの世界”へと連れ出す仕上がりに。

派手でカラフル、ジャンルの垣根を軽やかに飛び越えるトラックの上で描かれるのは、惹かれ合う二人の熱量と高鳴る鼓動。一聴した瞬間に耳に残る〈雪溶けランデブー〉のサビのフレーズは、寒い冬の日常に差し込む強烈なフックとなっている。

なお、本楽曲リリース後の1月23日には、KOMOREBIが主催するライブイベント『KOMOREBI Presents. from TOKYO vol.4』が代官山SPACE ODDにて開催。TEE、Swagckyらがゲスト出演し、コラボレーショングッズや特別なステージも用意されているという。

・KOMOREBI コメント

真冬なのに近づきすぎて暑い、雪解けの中で交わす約束と不器用な恋を描いた一曲。冬を灼熱に早替わりさせてしまう、疾走系ラブソングです。寒い季節に大切な誰かを想いながら歩く瞬間に、少しでも心が温かくなってくれたら嬉しいです。

