レミオロメン『SINGLES BEST+』に新曲2曲を収録！「3月9日」スタジオライブ映像のプレミア公開も決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

レミオロメンのベストアルバム『SINGLES BEST+』（3月4日にリリース）の詳細が解禁。さらに、春を彩る不動の名曲「3月9日」のスタジオライブ映像が、1月10日に公開されることが明らかとなった。

■活動再開という節目に花を添える充実のベストアルバム『SINGLES BEST+』

約14年ぶりに活動再開を発表し、2025年末には『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』に出演するなど、再始動早々から話題となっているレミオロメン。

アルバム『SINGLES BEST+』には、これまでにリリースされた全シングルのタイトル曲22曲、シングルとミニアルバムのカップリング収録曲でオリジナルアルバムには未収録の20曲、さらに2007年にKitKatにCDを同封し発売され、現在入手困難となっており作品化を望む声が高かった「パラダイム」、そして待望の新曲となる「さあはじめよう」「100億の承認欲求」の2曲を合わせた、全45曲を収録。

豪華なボリューム感に、レアトラックあり、新曲も2曲収録され、活動再開という節目に花を添える充実のベストアルバムとなる（CD3枚組）。

初回限定盤のBlu-rayには、これまでに発表された全MV24曲と、活動再開に合わせて公開されたスタジオライブを『Reunion Studio Live 2025』と銘打ち、「雨上がり」「粉雪」「大晦日の歌」「3月9日」「南風」の5曲を収録。全29曲という、こちらもボリューム、内容ともに見応え十分の一枚となっている。

そしてその中から、1月10日21時に「Reunion Studio Live 3月9日」が、YouTubeにてプレミア公開されることも発表。「 3月9日」は、もともとはメンバーの友人の結婚式で歌うために作られた楽曲。現在は、結婚式や卒業式はもちろん、あらたな門出を祝うシーンにおいて絶対的な人気を誇り、歌い継がれ、世代を超えて支持されているレミオロメンの代表曲のひとつとなっている。ぜひチェックしよう。

なお、レミオロメンは、3月9日から15年ぶりの全国ツアー『Reunion Tour 2026』をスタートさせる。

■リリース情報

2026.03.04 ON SALE

ALBUM『SINGLES BEST+』

■関連リンク

『レミオロメン Reunion Tour 2026』特設サイト

https://www.remioromen.jp/reunion_tour2026/

レミオロメン OFFICIAL SITE

https://remioromen.jp/