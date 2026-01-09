香取慎吾、令和ロマン・くるまにInstagramのダイレクトメッセージで出演をオファー！新レギュラー番組『しんごの芽』スタート

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

香取慎吾の関西ローカルでの初レギュラー番組『しんごの芽（芽は芽の絵文字）』が、読売テレビにて1月10日23時30分より放送スタート。初回は、マンスリーMCの令和ロマン・くるまと初対面で似顔絵を描き合う。

■香取が描いた似顔絵を見たくるまの鋭いツッコミが炸裂！「俺、“人中（じんちゅう）”の妖怪ですか？」

『しんごの芽』は、あらたな“未来のヒット番組”を見つけるべく、様々なテレビ企画のタネを検証し、可能性を探る番組。MCを務めるのは40年弱もの間テレビの最前線を走り続けている誰もが認める国民的スター・香取慎吾。

番組には、香取とともに番組を進行するマンスリーMCが月替わりで登場。1月は、テレビに対して新しい価値観を持つ令和時代のニュースター、くるま（令和ロマン）がマンスリーMCを務める。香取慎吾とくるまは、今回が初めての共演となる。

番組の舞台となるのは番組タイトル『しんごの芽』にちなんだ植木鉢型のセット。セット内にはスタッフは不在で、固定カメラのみという斬新なシチュエーションで香取慎吾の“関西初”レギュラー番組がスタートした。

マンスリーMCとしてくるま（令和ロマン）が登場するやいなや「やっと会えたね！」と握手を交わし、くるまも「うれしい…！」と国民的スターからの歓迎の言葉に喜びを噛みしめる。そんなくるまから、この番組の出演オファーがテレビ局からではなく香取慎吾からInstagramによるダイレクトメッセージで送られてきたというまさかのエピソードが明かされるシーンも。

記念すべき番組初回の「タネ」は『似顔絵』、初対面の香取とくるまで似顔絵を描き合い、似顔絵の可能性を探求する。お互いの顔をしっかりと見ながら描き合うなかで、くるまの子ども時代の「慎吾ママ」の話、ふたりにとって共通の「お笑いスター」や、くるまの今後のキャリアの話など会話が徐々に盛り上がっていき、ついに似顔絵が完成。

本格的に描いたことはないというくるまがが描いた自身の似顔絵に香取は「上手いじゃん！」と驚きの声を上げる一方で、香取が描いた似顔絵に対し「俺、人中（じんちゅう：鼻の下から上唇の間の縦の溝）の妖怪ですか？」とくるまの鋭いツッコミが炸裂する。

そしてふたりは『似顔絵』という企画のタネから芽が出そうかどうかの判定を下すことに。果たして香取慎吾とくるま、ふたりのテレビスターが出した答えとは!?

また2週目以降も「料理で性格診断」「突然抱きしめる」「異国の地から帰国した日本人のファーストバイト」など、様々な企画のタネを検証していく。

■番組情報

読売テレビ『しんごの芽』

1月10日スタート

毎週土曜 23:30～23:55 ※関西ローカル

※放送終了後TVer見逃し配信あり

MC：香取慎吾

1月マンスリーMC：くるま（令和ロマン）

