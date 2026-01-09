チョコレートプラネット『THE FIRST TAKE』にお笑いコンビとして初出演！「楽しんでやらせていただきました」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

チョコレートプラネットが『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』に初登場。お笑い芸人がコンビで出演するのは『THE FIRST TAKE』史上初となる。

■“風呂キャン”をテーマにしたレゲエ調の楽曲を一発撮り！

楽曲は、日本テレビ系バラエティ番組『有吉の壁』内で話題になり、入浴の面倒くささに共感する人々が集まるコミュニティ“風呂キャンセル界隈”をテーマとして制作された「FCKY-風呂キャンセル界隈-」。

レゲエ調でどこか懐かしいサウンドに揺られながら、お湯のように波打つ心の葛藤を表現した、本気の一発撮りパフォーマンス。

『THE FIRST TAKE』第629回は、1月9日22時よりプレミア公開。

■チョコレートプラネット コメント

■関連リンク

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

チョコレートプラネット OFFICIAL SITE

https://profile.yoshimoto.co.jp/talent/detail?id=2667